Topdeal Liverpool heeft mogelijk gevolgen voor toekomst Milot Rashica

Milot Rashica aast op een stap hogerop. De aanvaller van Werder Bremen staat op het lijstje van onder meer Liverpool en Borussia Dortmund, maar volgens Kicker is de kans aanzienlijk dat RB Leipzig de voormalig speler van Vitesse gaat strikken. Volgens de Duitse krant wordt Rashica bij die Roten Bullen gezien als de mogelijke vervanger van Timo Werner.

Werner wordt al jarenlang in verband gebracht met een uitgaande transfer, maar dit keer lijkt een overstap daadwerkelijk van toepassing. Met name het Liverpool van manager Jürgen Klopp aast op de spits en zou met een bedrag van circa zestig miljoen euro kunnen toeslaan bij de Bundesliga-club. Rashica zou Werner kunnen vervangen bij RB Leipzig, zo klinkt het.

Timo Werner - turbo-charged

Naar verluidt gaat de Duitse club om de tafel met Werder Bremen inzake de 23-jarige aanvaller. De international van Kosovo heeft een afkoopclausule van 38 miljoen euro, maar als Werder nog gaat degraderen dit seizoen, zou hij voor een aanzienlijk lager bedrag op te halen zijn. Rashica ligt momenteel tot medio 2022 vast bij de huidige nummer zeventien van de Bundesliga.

"Als we over een paar weken weer gaan voetballen, zal er ook weer beweging komen op de transfermarkt. Dan kan je ook weer gerichte gesprekken voeren met clubs", geeft Altin Lala, zaakwaarnemer van Rashica, aan in gesprek met Kicker. Rashica speelt sinds januari 2018 voor Werder, nadat de club circa zeven miljoen euro had betaald aan Vitesse. De teller van de aanvaller in Duitse dienst staat tot op heden op 23 goals en 11 assists in 64 wedstrijden.