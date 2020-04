Kingsley Coman rijdt met ‘verkeerde’ auto en krijgt boete van Bayern

Bayern München heeft Kingsley Coman een opvallende boete opgelegd. De 23-jarige aanvaller reed met de verkeerde auto naar de training van der Rekordmeister en is zodoende gestraft door de grootmacht. De Fransman verscheen namelijk in een McLaren bij de club, terwijl Audi, ontstaan in Beieren, de officiële sponsor is van Bayern.

"Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan de club en aan Audi omdat ik niet in de bedrijfsauto naar de training ben gekomen", laat Coman in een reactie weten aan de Duitse boulevardkrant. De aanvaller weet dat hij 'een fout' heeft gemaakt. "De reden was een beschadigde zijspiegel bij mijn Audi. Het blijft echter een fout van mijn kant."

Het is niet de eerste keer dat een speler van Bayern recent een opvallende boete opgelegd heeft gekregen. Begin april moest Jérôme Boateng boeten omdat hij zonder toestemming zijn woonplaats had verlaten, waardoor hij de regels van Bayern en Beieren om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege de coronacrisis overtrad. Boateng verdedigde zich door aan te geven dat hij op weg was naar zijn zieke zoontje.

"Ik weet dat het een vergissing was om de club niet te informeren over mijn reis", zei de verdediger. "Maar op dat moment had ik alleen maar mijn zoontje in gedachten. Het ging niet goed met zijn gezondheid. Als een zoon zijn vader belt, dan gaat hij gewoon, maakt niet uit hoe laat het is. Voor hem accepteer ik elke straf, het is tenslotte mijn zoon. Ik zou graag een vader willen zien die niet halsoverkop vertrekt als het om zijn vierjarige zoon gaat. Die zijn er niet. Dat ik hiervoor beboet wordt, vind ik triest."