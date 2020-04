Barcelona staat open voor komst Joaquín: ‘Hij zou ons erg van pas komen’

Quique Setién hoopt dat LaLiga in de komende weken dan wel maanden kan worden hervat. De coach van Barcelona vreest echter het ergste. “Ik zou weer zo snel mogelijk aan de slag willen om de schade aan het voetbal zo veel mogelijk te beperken, maar de werkelijkheid is dat dit een ernstige situatie is en dat we pas weer zullen voetballen als alle voorwaarden in orde zijn.” Spanje is in Europa qua infectiegevallen, ruim 180.000, het zwaarst getroffen land en moet qua doden aan het coronavirus, dik 19.000, alleen Italië voorrang verlenen.

De kans is dan ook groot dat het seizoen niet wordt uitgespeeld. De vraag is vervolgens of er een kampioen zal worden aangewezen. Barcelona gaat na 27 speeldagen aan kop, met twee punten meer dan Real Madrid. “Het meest logische scenario is dat wij als kampioen worden aangewezen”, vertelt Setién in gesprek met Cadena SER. “Maar het kan ook een ander team zijn. Ik vind er in ieder geval niets aan om op zo’n manier kampioen te worden. Het zou een landstitel zijn die ik niet uitbundig zou vieren.”

De stop van het voetbal én het gebrek aan inkomsten zullen ongetwijfeld effect sorteren op de transfermarkt. Barcelona werd voorafgaand aan de coronacrisis nadrukkelijk met Lautaro Martinez en Neymar in verband gebracht, maar de huidige omstandigheden lijken voorlopig een einde te hebben gemaakt aan transfers van minimaal honderd miljoen euro. “Of ik de terugkeer van Neymar toe zou juichen? Pff. Van alle geweldige voetballers. Hoe zou ik daar geen voorstander van zijn? En Neymar is een geweldige voetballer.”

“Onder de huidige omstandigheden moeten clubs echter goed bekijken wat mogelijk is en wat niet. Iedereen weet dat dergelijke voetballers veel geld kosten en dat het niet makkelijk is om ze te halen.” Setién kreeg ook de vraag of er nog plaats is voor Antoine Griezmann als Martinez bij Internazionale kan worden losgeweekt. “Ik kijk nooit echt naar de lange termijn. Ik maak mij altijd meer druk om de korte termijn. Ik weet dat er altijd veel speculaties zijn, maar ik wil mij daar niet door laten beïnvloeden. Het is gezien de omstandigheden nog veel te vroeg om dit soort onderwerpen te bespreken.”

“Met welke voetballer Barcelona beter af zou zijn, Neymar of Martinez? Met beiden, het zijn allebei goede voetballers.” Setién weet ook niet of Philippe Coutinho, uitgeleend aan Bayern München, toekomst heeft in het Camp Nou. “Het is een geweldige voetballer en ik ben altijd liefhebber van zijn spel geweest. Maar op dit moment is het nog te vroeg om het hierover te hebben. Er zijn andere zaken die opgelost moeten worden. Of het bestuur op Coutinho rekent? Het bestuur rekent op alle voetballers die van Barcelona zijn.”

Het is algemeen bekend dat Joaquín een van de favoriete voetballers van Setién is. Hoewel de aanvaller van Real Betis in juli 39 jaar wordt, is hij bezig aan van zijn beste seizoenen in zijn lange loopbaan. De teller van Joaquín, die Setién nog goed kent van hun gezamenlijke periode in Zuid-Spanje, staat op negen doelpunten. “Of ik Joaquín zou halen? Hij zou ons erg van pas komen, op veel gebieden. Het is een buitengewone jongen. Vol vitaliteit.”

Setién gaat ervan uit dat Ivan Rakitic voorlopig aan Barcelona verbonden blijft, ook al uitte hij de voorbije maanden regelmatig zijn onvrede over zijn aanzienlijk geslonken speeltijd. Onder Setién komt de Kroaat in ieder geval meer aan spelen toe dan onder Ernesto Valverde. “Elke voetballer van Barcelona komt in aanmerking voor een langer verblijf. Voor zover ik weet, wil Rakitic de club niet verlaten en die indruk maakt hij ook niet op mij. Hij heeft onder mij redelijk veel gespeeld en dat kan hij blijven doen. Ik ben tevreden over zijn rendement en verder wil ik er niets over kwijt. We zullen afwachten of hij wil blijven of weg wil. En als ik daarover moet beslissen, dan doe ik dat wanneer het moment daar is.”