‘Tottenham Hotspur vraagt ook ontslagen Mauricio Pochettino om bijdrage’

Tottenham Hotspur heeft ook Mauricio Pochettino gevraagd om een financiële bijdrage te leveren, zo verzekeren Engelse kranten vrijdag. Volgens de laatste berichten is de in november vertrokken trainer verzocht om akkoord te gaan met een reductie van zijn maandelijkse inkomsten van de Londenaren in verband met de coronacrisis.

Pochettino kreeg geen ontslagvergoeding mee toen hij in november door voorzitter Daniel Levy verantwoordelijk werd gehouden voor de sportieve malaise. Beide partijen opteerden voor a gardening leave: de Argentijn, die aan Real Madrid en Manchester United wordt gelinkt, krijgt zijn salaris doorbetaald tot het moment dat het contract afloopt óf hij een nieuwe baan vindt.

Engelse kranten verzekeren vrijdag dat Levy aan Pochettino heeft gevraagd om met minder salaris genoegen te nemen. Anderhalf jaar voorafgaand aan het gedwongen afscheid signeerde de oefenmeester een nieuw contract voor vijf seizoenen, tegen betaling van 9,7 miljoen euro per jaar. De kranten verwachten niet dat beide partijen elkaar snel zullen vinden. Het verzoek van de club geldt ook voor ex-assistenten Jesús Perez, Miguel D'Agostino en Antonio Jiménez.

In verband met de coronacrisis is Tottenham ook in gesprek met de spelersgroep en manager José Mourinho over een tijdelijke salarisverlaging. Pochettino stapte in 2014 over van Southampton naar Tottenham en groeide uit tot een van de succesvolste managers uit de geschiedenis van de club uit Londen. Dit seizoen presteerde Tottenham echter matig onder leiding van Pochettino en na veertien punten uit twaalf duels hakte Levy de knoop door.