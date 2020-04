‘UEFA wil voetbalseizoen afsluiten met CL-finale op 29 augustus’

De Europese voetbalbond UEFA overweegt de finale van de Champions League op 29 augustus in Istanbul vast te stellen, zo verzekeren zowel The Telegraph als de BBC. De finale van de Europa League zou de UEFA op 26 augustus in Gdansk willen programmeren. De UEFA besloot twee weken geleden na een conferencecall met alle 55 nationale bonden om de Champions League en de Europa League tot nader order uit te stellen.

The Telegraph en de BBC claimen de stukken te hebben waarin de plannen van de UEFA staan geschetst. Tot 3 augustus hebben de nationale bonden de tijd om hun eigen competities en bekertoernooien alsnog af te ronden, mits de veiligheid dat in de betreffende landen toelaat. Daarna zou er ruimte worden gemaakt op de voetbalkalender om het restant van de Champions League en Europa League af te werken, al dan niet in een verkorte versie.

De UEFA denkt aan twee scenario's voor de kwart- en halve finales: of een minitoernooi na afloop van de nationale competities of normale dubbele ontmoetingen in juli en augustus. In de Champions League zijn pas vier kwartfinalisten bekend: Paris Saint-Germain, Atalanta, RB Leipzig en Atlético Madrid. In de Europa League echter nog niet één.

Het uitspelen van de toernooien op één neutrale locatie wordt geopperd om logistieke problemen uit de weg te gaan. De UEFA meldde donderdag dat er komende dinsdag wederom een conferencecall met alle 55 leden wordt georganiseerd en dat het bestuur vervolgens volgende week donderdag zal praten over ‘de laatste ontwikkelingen in de nationale en Europese competities’.