PSV informeerde bij ‘parel’ die transferrecord moet opleveren

Michal Karbownik geldt als een van de grootste talenten uit Polen. De negentienjarige linksback ontwikkelde zich dit seizoen stormachtig in de hoofdmacht van Legia Warschau, waardoor veel clubs in Europa interesse hebben in de diensten van de jeugdinternational. Onder meer PSV werd enige tijd gelinkt aan Karbownik, die tot de zomer van 2021 vastligt bij de club uit de Poolse hoofdstad. Een nieuw transferrecord lonkt voor de Ekstraklasa, aangezien men in Polen een transferbedrag van circa negen miljoen euro verwacht.

Door Tim Siekman

Afgelopen transferzomer haalde PSV met Toni Lato en Olivier Boscagli twee jonge spelers die als linksback uit de voeten konden. Toenmalig trainer Mark van Bommel leek het seizoen met dit tweetal af te kunnen maken, maar al snel bleek dat beiden het gewenste niveau misten. Lato keerde na een halfjaar gedesillusioneerd terug naar Valencia, dat hem meteen weer verhuurde aan Osasuna, terwijl aankoop Boscagli ook onder Ernest Faber een bijrol vervulde. Met de gehuurde Ricardo Rodriguez werd een tijdelijke oplossing gevonden voor de linksbackpositie, maar het is onzeker of de Zwitser definitief gestrikt gaat worden van AC Milan.

PSV blijft zodoende om zich heen kijken en zou volgens Przeglad Sportowy zijn uitgekomen bij Legia Warschau. De Eindhovenaren zijn naar verluidt bereid vijf miljoen euro te bieden voor Karbownik, volgens het medium 'een van de meest begeerde spelers van de competitie'. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad liet echter snel op Twitter weten dat een overgang naar de Eredivisie niet in de lijn der verwachting ligt. "De zaakwaarnemer zegt dat er vorig jaar geïnformeerd is, maar dat er nu niks concreets speelt en dat hij nu niet met teams uit Nederland spreekt", zo gaf de journalist aan. Toch lijkt een zomerse transfer binnen Europa aanstaande voor Karbownik.

De top van Spanje lonkt?

Zoals bij meer transfergeruchten is het afwachten of clubs daadwerkelijk loeren op Karbownik. Zo werd Sporting Portugal in verband gebracht met het Poolse talent, maar ontkende de Portugese topclub snel in de media dat men de jongeling op de korrel had. Club Brugge is naar verluidt ook gecharmeerd en zou bereid zijn zes miljoen te betalen. Het zijn echter voornamelijk Spaanse clubs die een kans lijken te maken. Onder meer Real Betis, Sevilla en Real Sociedad zouden Karbownik op hun lijstje hebben staan. Zaakwaarnemer Mariusz Piekarski claimt dat 'de top van Spanje' achter de vleugelverdediger aanzit.

"We hebben gesproken met toonaangevende clubs uit LaLiga. Ik praat over clubs op de plekken één tot en met vier", zei Piekarski vorige week bij Radio dla Ciebie. De belangenbehartiger doelt hiermee op Barcelona, Real Madrid, Sevilla en Real Sociedad, die momenteel de hoogste posities innemen in Spanje. "De uitbraak van het coronavirus is nu spelbreker, anders waren we getuigen van een grote transfer. Er zijn momenteel veel vragen en weinig antwoorden. We moeten afwachten hoe de situatie wat betreft het virus zich ontwikkelt. We willen geen overhaaste beslissingen nemen, zodat, als het verkeerd afloopt, we de schuld niet bij onszelf hoeven neer te leggen."

"We voeren nog steeds hoopvolle gesprekken", verzekerde Piekarski over de belangstelling uit onder andere Spanje. "Clubs zijn echt geïnteresseerd. Karbownik begint de competitie langzaam te ontgroeien. Bovendien heeft hij wel de eigenschappen om te slagen in Spanje. We kijken echter niet naar de status van de club. We kijken naar de club waar hij zich het beste kan ontwikkelen en waar hij vaak speelt. Het is op zijn leeftijd belangrijk dat hij veel wedstrijden speelt, in één of twee jaar het hoogste niveau aantikt en daar dan ook blijft. We willen hem niet remmen in zijn ontwikkeling. We hebben in ieder geval nog geen beslissing genomen over zijn toekomst."

Bij de 50 grootste UEFA-talenten

Radoslaw Majecki is tot op heden de duurste uitgaande transfer van de Ekstraklasa. De twintigjarige doelman wisselde afgelopen januari voor zeven miljoen euro Legia Warschau in voor AS Monaco, dat besloot de jongeling nog een halfjaar op huurbasis bij de Poolse koploper te stallen. Nu lijkt Karbownik, die pas in augustus vorig jaar zijn profdebuut maakte tegen LKS Lodz (2-3 winst), een nieuw transferrecord op te gaan leveren. De verdediger maakt een enorme ontwikkeling door dit seizoen, met een totaal van zes assists in negentien competitiewedstrijden. Sinds 30 november, tot aan het begin van de coronacrisis, miste Karbownik geen minuut bij de hoofdmacht van Legia Warschau.

De UEFA nam de back in januari reeds op in de lijst van vijftig grootste talenten op de Europese velden. 'Een linkerverdediger die ook als N'Golo Kanté op het middenveld kan spelen. Karbownik is een basisklant bij Legia en kan de duurste speler uit de geschiedenis van de Ekstraklasa worden', zo schreef de Europese voetbalbond. Een paar maanden later staan de clubs in de rij. "Hij is een parel van het Poolse voetbal", aldus zaakwaarnemer Piekarski. "Hij heeft enorm veel potentie. Hij kan geweldig rennen en is ook nog eens goed aan de bal. We mogen het juiste moment voor een transfer niet missen. Ik denk dat we binnen een maand weten wat er gaat gebeuren."