Burgemeester Eindhoven en ‘coronalul’ Arno Vermeulen begraven strijdbijl

Burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven en Arno Vermeulen hebben donderdag in een telefonisch gesprek hun meningsverschil uitgesproken. Dat valt te lezen op de website van de gemeente Eindhoven. Het verschil van inzicht ontstond toen de chef voetbal van de NOS tijdens de Studio Sport-uitzending van afgelopen zondag kritisch was over de uitspraken van Jorritsma over de KNVB en de eventuele hervatting van het betaald voetbal.

Jorritsma liet meerdere keren in felle bewoordingen weten dat er niet wordt gevoetbald in het Philips Stadion, iets waar Vermeulen weinig begrip voor kon opbrengen. De reactie van Vermeulen, die het ‘krankzinnige uitspraken’ vond, viel totaal niet in de smaak bij menig kijker. “Hij is de baas van Eindhoven, dat is eigenlijk al erg genoeg als ik dit hoor, maar hij is natuurlijk niet de baas van de hele Eredivisie.” De burgervader benadrukte dat de gezondheid voorop staat. “Dat is totaal overbodig (om te zeggen, red)", vervolgde Vermeulen. “Dat is demagogie. Dan claim je het leed van corona en dat vind ik echt uitermate pijnlijk en arrogant.”

“Iedereen in Nederland zit er hetzelfde in. (...) Maar om nou anderen erop te wijzen dat zij geen begrip zouden hebben voor corona, is zelfs gevaarlijk”, zo reageerde Vermeulen, die door menig gebruiker van sociale media ‘coronalul van de dag’ werd genoemd. “Hij doet net alsof de voetballerij zich helemaal niets aantrekt van alles wat er zich afspeelt, terwijl het voetbal en de KNVB daar toch steeds aan refereren. (...) Ik heb het gevoel dat hij zich aan het profileren is ten koste van het voetbal.”

hahaha Arno Vermeulen -chef balletjetrap NOS- wordt helemaal GEK omdat de burgemeester van Eindhoven zich drukker maakt om gezondheid van burgers van om voetbal. en daarom is de burgemeester volgens Arnie een demagoog. én Arnon had ook nog nooit van 'm gehoord. lekker PUH. ???? https://t.co/ps456Axlk7 — Tim Hofman (@debroervanroos) April 12, 2020

Donderdag hebben beide partijen elkaar gesproken en zijn de plooien gladgestreken, zo meldt de gemeente Eindhoven op de eigen website. Beiden hebben hun irritatie en uitspraken toegelicht en daarmee staat een streep onder het meningsverschil, zo valt te lezen. De KNVB hoopt half juni weer te kunnen voetballen, als de omstandigheden dat toelaten.