‘Borussia Dortmund aast op ‘diamant’ uit Keuken Kampioen Divisie’

Anthony Musaba kan zijn loopbaan in Duitsland vervolgen, zo meldt Omroep Gelderland. Volgens de regionale omroep geniet de negentienjarige vleugelaanvaller van NEC interesse van onder meer Borussia Dortmund en VfB Stuttgart. Het is niet de eerste keer dat Musaba met een vertrek bij de Nijmeegse club in verband wordt gebracht.

Hans Kraay jr. verzekerde in december namelijk dat Musaba door ‘heel veel’ clubs uit de Eredivisie werd gevolgd. “Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het toch: ik had begrepen dat er heel veel interesse is van Eredivisie-clubs die hem elke week volgen", verzekerde de verslaggever bij FOX Sports.

‘Iemand van NEC’ vertelde Kraay jr. destijds over de interesse in Musaba. "Het schijnt echt een diamant te zijn. Hij is bloedje snel, is handig, doet weleens rare dingen, maar dribbelt met zijn linkerbeen en met zijn rechterbeen. Een mega-groot talent. Als hij iets rustiger voor de goal wordt, dan denken ze echt dat hij heel ver kan komen.” Het contract van Musaba loopt tot medio 2021, met een optie voor nog een jaar.

Musaba kwam in de zomer van 2018 transfervrij over vanuit de jeugdopleiding van Vitesse. Vorig seizoen debuteerde hij al in de Keuken Kampioen Divisie en dit seizoen groeide hij uit tot een vaste waarde voor NEC. Hij kwam tot 25 competitieduels, waarvan 17 als basiskracht, en 7 doelpunten. Musaba revalideert momenteel van een enkelblessure die hij in februari opliep.