‘Real Madrid heeft goed én slecht nieuws voor Éder Militão’

Real Madrid trad iets meer dan een jaar geleden al naar buiten over de koop van Éder Militão. De topclub uit Spanje tikte de transferclausule van de verdediger in het contract met FC Porto af, vijftig miljoen euro, en kondigde zijn komst vanaf 1 juli 2019 aan. Militão was op dat moment amper een half jaar in dienst van FC Porto, dat zeven miljoen euro aan Sao Paulo had betaald en deze investering in een rap tempo ruimschoots terugverdiende.

Militão groeide vorig seizoen meteen uit tot éen van de verdedigende revelaties op de Europese velden. Spaanse media verzekerden vorige week dat de Braziliaan betere scoutingsrapporten had dan bijvoorbeeld Matthijs de Ligt, die bovendien 25 miljoen euro duurder was en tot de zomer de boot afhield. In zijn eerste seizoen in het Santiago Bernabéu heeft Militão echter nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.

Militão kwam tot dusver niet verder dan dertien duels in alle competities, nog geen duizend speelminuten, en media in Engeland en Duitsland suggereren dat clubs als Tottenham Hotspur en Bayern München willen toeslaan. Marca stelt donderdag dat Real Madrid in recente gesprekken met de 22-jarige verdediger over zijn sportieve situatie goed én slecht nieuws had. De clubleiding wil Militão, die een contract tot medio 2025 heeft, absoluut niet kwijt, maar Zinédine Zidane ziet tegelijkertijd geen reden om zijn defensie te wijzigen.

Voor Zidane zijn Sergio Ramos en Raphaël Varane de absolute nummers een en twee wat betreft de invulling van het hart van de verdediging. De Fransman zou Militão hebben laten weten dat hij de voorkeur geniet boven Nacho Fernández, maar ook niet meer dan dat. Volgens de meest verkochte sportkrant van Spanje heeft Militão begrip voor de situatie en ziet hij ook zelf in dat hij nog veel moet leren.

Marca stelt dat Real Madrid ervan overtuigd is dat Militão een geweldige centrale verdediger zal worden en dat men niet van zins is om een investering van vijftig miljoen euro niet al na een jaar af te schrijven. De geruchten dat men alsnog werk wil maken van de komst van De Ligt worden dan ook naar de prullenbak verwezen. Real Madrid vergeet ook niet dat de Braziliaan pas sinds de zomer van 2018 in Europa speelt. Militão kwam tot 46 wedstrijden in alle competities voor FC Porto.