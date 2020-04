De Kuip in de problemen: ‘Verzoek aan gemeente niet uitgesloten’

De Kuip verkeert door de coronacrisis in financieel zwaar weer en heeft wellicht de hulp nodig van de gemeente Rotterdam om niet kopje onder te gaan, zo schrijft het college van burgemeesters en wethouders volgens het Algemeen Dagblad. Het stadion genereert geen inkomsten doordat de wedstrijden, bijeenkomsten en meetings zijn weggevallen.

Door de uitbraak van het coronavirus zijn de inkomsten van Stadion Feijenoord ‘plotsklaps gereduceerd tot nul’. De Kuip maakt zoveel mogelijk gebruik van de steunmaatregelen van het rijk. “Een verzoek aan de gemeente om te helpen de tijd te overbruggen totdat alles weer in een normaal vaarwater is terechtgekomen, wordt niet uitgesloten. Een dergelijk verzoek zullen we serieus beoordelen en overwegen indien het voortbestaan van Stadion Feijenoord in het geding is”, zo is te lezen in de brief die de krant heeft ingezien.

Volgens het college van burgemeesters en wethouders maakt Feyenoord zich ook grote zorgen. Nu er niet gevoetbald wordt, loopt de club belangrijke inkomsten mis. “De begroting zal hierdoor omlaag moeten, maar hoe hard de club wordt getroffen laat zich niet voorspellen. Veel zal afhangen van wanneer het normale leven en het voetbal weer op gang komen en met name of het komende seizoen 2020/21 na de zomer gewoon van start kan onder normale omstandigheden”, zo klinkt het.

De coronacrisis heeft bovendien ook negatieve gevolgen voor de komst van het nieuwe stadion van Feyenoord. De stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, die de bouwgrond verwerkt, heeft hinder bij het rondkrijgen van de financiering. Er wordt gezocht naar oplossingen waardoor de stichting de werkzaamheden kan voortzetten tot het moment dat de financiering alsnog rond is. “Naar verwachting zal dit voor 1 juli plaats vinden.”