Cristiano Ronaldo pakt studie op; Frenkie de Jong bezoekt ex-teamgenoot

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Je bent nooit te oud om te leren, zo is ook de overtuiging van Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette liet deze week via Instagram weten een studie opgepakt te hebben, al is niet geheel duidelijk welke.





Frenkie de Jong bezocht voormalig Ajax-ploeggenoot Nicolás Tagliafico deze week in Amsterdam. De twee poseerden samen met hun hondjes, hetgeen een vertederend beeld opleverde.





Net als De Jong en Tagliafico heeft ook Diego Godín tijdens de coronacrisis veel steun aan zijn trouwe viervoeter(s).





Everton-middenvelder Alex Iwobi is de coronacriris nu wel beu en maakte dat donderdag duidelijk met een foto uit de oude doos.





Met het humeur van Douglas Costa lijkt voorlopig nog weinig mis.





Aaron Ramsey en Ruud Vormer hadden donderdag lol met hun kinderen.





Jozy Altidore gaf vanuit zijn achtertuin een glimp van zijn nieuwe trainingsroutine, terwijl ook Houssem Aouar, Miralem Pjanic, Michal Sadílek en Fran Sol hun conditie op peil hielden.





Bij Julian Brandt lijkt de verveling inmiddels toegeslagen.





Felipe Anderson vierde deze week in besloten kring zijn 27ste verjaardag.