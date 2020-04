‘Toen ik bij PSG vertrok kon ik naar Barcelona, Bayern, Arsenal en Liverpool’

Mamadou Sakho werd opgeleid bij Paris Saint-Germain en brak door in het eerste elftal van de Franse grootmacht, waarna hij zich in de kijker speelde bij diverse Europese topclubs. De inmiddels dertigjarige verdediger, sinds 2017 spelend voor Crystal Palace, zegt dat hij verschillende clubs heeft moeten teleurstellen omdat hij alleen naar zijn droomclub Liverpool wilde.

Sakho debuteerde in het seizoen 2007/08 op jonge leeftijd in de hoofdmacht van PSG, dat toen nog niet in Qatarese handen was en geen topclub te noemen was. Hij groeide uit tot vaste waarde en droeg de aanvoerdersband. In de zomer van 2013 stonden de clubs in de rij voor de 29-voudig Frans international. Zijn keuze viel op een transfer naar Liverpool, waarvan hij altijd al had gedroomd.

“Toen ik vertrok bij Paris Saint-Germain kreeg ik een aantal aanbiedingen, onder meer van Barcelona, Bayren München, Arsenal en Liverpool”, zegt Sakho in gesprek met Stadium Mag. “Ik koos Liverpool omdat het een van mijn droomclubs was. Ik heb uiteindelijk vier jaar het shirts van the Reds gedragen en mogen spelen voor fantastisch publiek.” Sakho speelde in drie seizoenen tachtig wedstrijden in alle competities. In zijn vierde seizoen (2016/17) kwam hij niet aan spelen toe, waarna hij in de tweede seizoenshelft op huurbasis de overstap naar Crystal Palace maakte.

De samenwerking op Selhurst Park beviel goed en dus maakte Sakho een halfjaar later definitief de overstap voor een bedrag van ongeveer 28 miljoen euro. Hij is nog altijd ambitieus en hoopt weer hoge ogen te gooien zodra de Premier League hervat wordt als de coronacrisis achter de rug is. “Mijn doel is om sterk terug te komen en ik werk dan ook hard om fit te blijven”, aldus Sakho. “Ik heb ook de nationale ploeg nog in mijn hoofd. Ik ben immers pas dertig jaar.”