Rivaldo adviseert Barça over ‘probleemgeval’: ‘Verkopen of inruilen’

Ousmane Dembélé ligt nog ruim twee jaar vast bij Barcelona, maar volgens Rivaldo doet de Catalaanse grootmacht er goed aan om de blessuregevoelige vleugelaanvaller zo snel mogelijk te verkopen. De oud-speler van Barcelona is van mening dat Dembélé genoeg kansen heeft gehad om zich te bewijzen in het Camp Nou, ondanks het feit dat de buitenspeler geregeld geblesseerd is geweest.

"Dembélé kwam drie jaar geleden binnen bij Barcelona en had zijn waarde allang kunnen bewijzen", oordeelt Rivaldo in gesprek met Betfair. "Het is goed mogelijk dat we nooit het beste van hem zullen zien bij Barcelona. De potentie is zeker aanwezig, maar het lijkt me tevens een goed moment voor Barcelona om hem deze zomer te verkopen of te ruilen voor een speler die ze al op het lijstje hebben staan." Rivaldo lijkt daarmee te hinten naar Neymar en Lautaro Martínez, die in verschillende buitenlandse media al zijn gelinkt aan een transfer richting Barcelona.

Rivaldo voelt desondanks ook mee met Dembélé. "De blessures hebben hem niet geholpen, maar in sommige gevallen had hij wellicht ook beter zijn best kunnen doen. Hij heeft in ieder geval niet aan het verwachtingspatroon voldaan en misschien lukt het hem om zijn loopbaan bij een andere club nieuw leven in te blazen. Daar heeft Dembélé misschien meer vertrouwen op het beste uit zijn mogelijkheden te halen." Rivaldo denkt dat de Fransman, die naar verwachting in augustus volledig hersteld is van zijn hamstringblessure, moeite zal hebben in het veroveren van een basisplaats. "Barcelona is naar verluidt bezig met Neymar en Martínez, dus het zal een hels karwei worden voor hem om aan spelen toe te komen."

"Daarnaast wil Barcelona de selectie voor volgend seizoen inkrimpen om zo geld te besparen voor eventuele aankopen. Hierdoor zullen er eerste enkele spelers moeten vertrekken", zo besluit Rivaldo. Marca wist maandag te melden dat Barcelona de vraagprijs voor Dembélé heeft vastgesteld op zestig miljoen euro. De Spaanse krant benadrukte echter ook dat er vanwege de coronacrisis nog geen kandidaten zijn om de 22-jarige aanvaller deze zomer over te nemen voor een dergelijk bedrag.