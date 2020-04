‘Zelfs de best verdienende Feyenoorder toucheert bruto niet zijn netto salaris’

De van Besiktas gehuurde Oguzhan Özyakup staat er goed op bij trainer Dick Advocaat en zijn technische staf, zo weet Feyenoord-watcher Marcel van der Kraan donderdag te melden in een vraag-en-antwoordsessie van De Telegraaf. Hij voorziet echter ook problemen wat betreft het verlengen van de huurovereenkomst van de middenvelder, met name op financieel gebied.

Özyakup had de pech dat hij kort na zijn entree in De Kuip geblesseerd raakte, waardoor Advocaat voor andere spelers koos op het middenveld. Vanwege de reeks aan overwinningen waren wijzigingen ook niet nodig, al mag de huurling volgens Van der Kraan blijven hopen. "Op de trainingen liet hij zien dat hij een snelle denker is en dat hij de kwaliteit én ervaring heeft die Feyenoord nodig heeft." De Feyenoord-volger verwacht echter dat het salaris van Özyakup een struikelblok kan vormen. "Ozyakup ligt nog tot 2022 vast in Turkije en heeft daar netto een salaris dat zelfs de best verdienende Feyenoorder niet bruto toucheert."

"Dan hebben we het nog niet over de transfersom gehad. Financieel voor Feyenoord dus onhaalbaar, tenzij zijn club hem subsidieert. Alleen dan heeft Feyenoord een kans. De speler zelf wil wel hier blijven", aldus Van der Kraan, die zeker denkt te weten dat Advocaat aan Feyenoord verbonden blijft. "Hij voelt zich happy bij Feyenoord, hij is blij met de staf die hij heeft en hij ziet toekomst in veel spelers bij Feyenoord." Advocaat hoopt volgens Van der Kraan dat Steven Berghuis nog minstens een jaar in De Kuip speelt. "Dat is zijn beste speler. Een man van assists én doelpunten. Het aanblijven of vertrekken van Berghuis is echter niet bepalend voor de beslissing van Advocaat om zijn handtekening onder een nieuw contract te plaatsen."

Van der Kraan denkt dat de aanhoudende coronacrisis nog voor problemen kan zorgen wat betreft een nieuw contract voor Advocaat in De Kuip. "Durft een trainer van 71 jaar weer met een grote groep spelers te gaan trainen als de KNVB het licht op groen zet? Gaat hij zich voorbereiden na de zomer als het virus nog rondwaart in Nederland?", vraagt de journalist van De Telegraaf zich hardop af. Er volgt een positiever oordeel over Eric Botteghin, wiens contract deze zomer afloopt en die nog geen nieuw voorstel heeft ontvangen. "Botteghin is gelukkig in Rotterdam, zijn gezin voelt zich hier thuis en de kans is reëel dat hij een nieuw contract krijgt. Advocaat en Frank Arnesen (technisch directeur Feyenoord, red.) zullen vast om zich heen kijken voor een goede centrale verdediger, maar Botteghin laten ze niet zomaar gaan."