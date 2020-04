Tadic vindt landgenoot goed bij Ajax passen: ‘Hij is snel en sterk'

Wanneer Dusan Tadic een landgenoot zou moeten aanraden bij Ajax, zou hij voor Filip Kostic kiezen. De captain van de Amsterdammers noemt de linkshalf annex linksbuiten als hem door Ajax Life wordt gevraagd welke Servische ploeggenoot hij bij Ajax vindt passen. Kostic speelde in het verleden net als Tadic bij FC Groningen en draagt tegenwoordig het shirt van Eintracht Frankfurt.

“Dat is een lastige”, is de eerste reactie van de aanvoerder van Ajax op de vraag die hij krijgt voorgeschoteld. “Ik zou dan Filip Kostic noemen. Hij speelde vroeger bij FC Groningen en tegenwoordig voor Eintracht Frankfurt. Filip heeft een goede mentaliteit, is gedisciplineerd en is een echte teamspeler. Hij speelt simpel voetbal en doet dat erg goed. Hij is snel en sterk, heeft een goede pass en een prima schot.”

Toen Tadic in 2012 de overstap maakte van FC Groningen naar FC Twente, trokken de Groningers Kostic (27) aan als zijn vervanger. Twee jaar later werd hij voor zes miljoen euro verkocht aan VfB Stuttgart. In de Bundesliga presteerde de Servisch international uitstekend en in 2016 dwong hij een transfer af naar Hamburger SV, dat veertien miljoen euro voor hem neertelde. Dit seizoen was hij namens Frankfurt in alle competities al goed voor negen doelpunten en elf assists. De marktwaarde van de 32-voudig international, wiens contract doorloopt tot medio 2023, wordt door Transfermarkt geschat op 32 miljoen euro.

Tadic ligt zelf tot aan de zomer van 2026 bij Ajax vast, maar de verwachting is dat hij tegen die tijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen. De 31-jarige aanvaller gaat na zijn voetballoopbaan aan de slag als jeugdtrainer bij Ajax. Mocht hij in de toekomst ooit hoofdtrainer van zijn huidige werkgever worden, dan zou hij Klaas-Jan Huntelaar als assistent-trainer willen aanstellen. “Hij is een slimme voetballer. Ervaren. Heeft een grote carrière achter de rug en heeft een sterke persoonlijkheid. Dat heb je als trainer ook nodig. Soms maken we er wel eens grapjes over samen. Maar serieus, ik heb nog geen idee hoe en waar ik wil beginnen als trainer. Dat kan in de jongste jeugd zijn, maar ook in de bovenbouw. We zullen het wel zien als het zover is.”