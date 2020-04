‘Ancelotti troeft Chelsea en Arsenal af met eerste aanwinst van 34 miljoen’

Everton heeft de beste papieren om Gabriel Magalhães na afloop van dit seizoen over te nemen van Lille OSC, zo weet The Guardian donderdagmiddag te melden. Naar verluidt is met de aanstaande transfer een bedrag van omgerekend 34 miljoen euro gemoeid. Gabriel staat ook op de lijstjes van onder meer Arsenal en Chelsea, maar het lijkt erop dat Director of Football Marcel Brands Ancelotti zijn allereerste aankoop als manager van Everton gaat bezorgen.

Ancelotti, die in januari werd aangesteld op Goodison Park, is al enige tijd op zoek naar versterkingen voor het centrum van de Everton-verdediging. Ondanks de aanhoudende coronacrisis zijn the Toffees in onderhandeling getreden met het bestuur van Lille over de transfer van de 22-jarige verdediger, wiens contract in Frankrijk nog ruim drie jaar doorloopt. Bij de huidige nummer twaalf in de Premier League leeft de hoop dat er binnen afzienbare tijd een definitieve deal wordt gesloten, zo klinkt het.

Lille eindigde dit seizoen onderaan in de groepsfase van de Champions League, maar Gabriel maakte desondanks veel indruk met zijn optredens tegen onder meer Ajax en Chelsea. Daarnaast was hij voor de uitbraak van het coronavirus een vaste waarde in de hechte defensie van Lille tijdens wedstrijden in de Ligue 1. In de Engelse media wordt de jonge Braziliaan omschreven als een verdediger met een sterk balgevoel, die daarnaast sterk is in de één-tegen-éénduels, zowel over de grond als in de lucht.

De prestaties van Gabriel vielen ook in eigen land op. Paris Saint-Germain zou de centrale verdediger graag willen overnemen van Lille, maar volgens Le10Sport lijkt het onwaarschijnlijk dat PSG Everton aftroeft in de strijd om Gabriel. Leicester City werd in de afgelopen periode ook genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van de Lille-stopper. The Guardian benadrukt echter dat Everton de volgende stap is in de loopbaan van de Braziliaanse mandekker.