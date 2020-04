‘Als romanticus zie ik hem dan ook graag richting Rome of Napels vertrekken’

Sandro Tonali is een van de meest begeerde spelers in de Serie A, met naar verluidt Juventus en Internazionale als serieuze kandidaten om de pas negentienjarige middenvelder over te nemen van Brescia. Voorzitter Massimo Cellino legt zich neer bij het aanstaande vertrek van Tonali, maar de preses van de hekkensluiter hoopt wel dat bij een andere Italiaanse topclub terechtkomt.

"In januari vertelde een heel belangrijke club me dat ze Tonali graag wilden overnemen", verklaart Cellino in een interview met Tuttosport. "Ik noemde niet direct een bedrag, maar stelde wel gelijk een vraag: ‘Laten jullie hem dan ook gelijk in de Champions League spelen?’ Ze zeiden dat Tonali het seizoen mocht afmaken bij Brescia. Toen zei ik gelijk: ‘Nee bedankt, we praten in juli wel weer verder’."

"Ik kreeg vervolgens in februari weer een zeer belangrijke aanbieding binnen, waar ik Tonali niet over heb geïnformeerd", vervolgt Cellino. "Ik wilde hem namelijk in juni een verrassing bezorgen. De naam van de betreffende club kan ik niet verklappen. Helaas heeft het coronavirus alles op zijn kop gezet." De Brescia-eigenaar wil er alles aan doen om Tonali, die vastligt tot medio 2021, te behouden. "Daar zou ik zelfs een salto voor overhebben. Ik heb afspraken gemaakt met Sandro, wat een geweldige jongen is. Mocht hij een transferverzoek indienen, dan ga ik niet dwarsliggen. Geld speelt geen rol, het gaat erom dat hij met zijn hart kiest. En alleen hij neemt een definitieve beslissing."

Tonali verklaarde in een interview met Corriere della Sera dat hij een supporter is van AC Milan. Cellino denkt echter dat de middenvelder ergens anders meer op zijn plaats zal zijn. "Als voorzitter van Cagliari had ik geen boodschap aan het geld dat Juventus overhad voor Radja Nainggolan. Ik vond dat hij de warmte van AS Roma nodig had en daar heb ik ook gelijk in gekregen. Tonali is een ‘koele jongen’ uit het noorden, maar van binnen is hij behoorlijk sentimenteel. Daarom zie ik hem als romanticus dan ook graag richting Rome of Napels vertrekken. Ik hoop boven alles dat hij voor de Serie A behouden blijft."

Cellino is er niet op uit om Juventus moedwillig dwars te zitten. "Die club heeft zich onder president Andrea Agnelli en sportief directeur Fabio Paratici enorm ontwikkeld. En bij Internazionale is er tegenwoordig een buitenlandse eigenaar (Steven Zhang, red.) die ik helaas nog niet heb ontmoet. Maar met Giuseppe Marotta heeft Inter een CEO waar ik enorm veel respect voor heb." Cellino wacht rustig af wat er komen gaat. "Tonali is degene die een keuze maakt. Ik hoop evenwel dat hij in Italië blijft en aan spelen toekomt."