‘Als Depay iets bestelt, gaat dat vaak over de honderdduizend dollar heen’

Zahi Jooma maakt sieraden voor de grootste sterren uit de film- en muziekwereld. Via Memphis Depay is de juwelier uit Atlanta ook terechtgekomen in de voetballerij en inmiddels mag hij een flink deel van het Nederlands elftal tot zijn klantenkring rekenen. Depay blijft echter altijd nog een zijn meest bijzondere klanten, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met VICE Sports.

Doordat voetbal in de Verenigde Staten niet zo groot is als in Europa, had Jooma in eerste instantie niet door met wie hij te maken had: “Op een dag kwam er een jongeman onze winkel in Atlanta binnenlopen. We hadden geen idee wie hij was, maar door hoe hij zichzelf presenteerde, dachten we wel meteen dat hij heel belangrijk moest zijn”, blikt hij terug. Jooma noemt Depay iemand met een ‘unieke smaak en bijzondere visie: “Eigenlijk is Memphis een kunstwerk op zich.”

De aanvaller van Olympique Lyon kan zich inmiddels tot Jooma’s vaste klantenkring rekenen: “Ik vind het niet netjes om specifieke bedragen per artikel te noemen. Maar als Memphis een enkel sieraad bij ons bestelt, gaat dat vaak wel over de honderdduizend dollar heen. Hij koopt alleen het beste van het beste; spullen die hij zijn hele leven kan blijven dragen”, gaat hij verder. Via Depay kwam Jooma ook in aanraking met een aantal van zijn medespelers, waaronder Quincy Promes.

“Quincy bleef in het begin maar bestellingen doen via WhatsApp. Memphis en Quincy kwamen later een keer naar de winkel in Atlanta en lieten me FaceTimen met Georginio Wijnaldum. Zo ontstond er een domino-effect”, vervolgt Jooma zijn verhaal. Na Promes en Wijnaldum volgden onder meer Steven Bergwijn, Hakim Ziyech, Eljero Elia, Garry Rodrigues, Luciano Narsingh, Leroy Fer en Kenneth Vermeer als klanten.

Jooma is vanwege de zaken die hij in Nederland doet ook regelmatig aan deze kant van de Atlantische Oceaan te vinden. Vanwege een incident begin vorig jaar, waarbij zijn winkel in Atlanta op brute wijze werd overvallen, wordt hij tegenwoordig continu beveiligd: “Ik heb een ding geleerd van deze business: in elke stad zitten criminelen. Zelfs als ze mij niet herkennen, zullen ze vast wel de klant herkennen waarmee ik ben”, stelt hij. “Quincy Promes stuurde laatst zijn eigen beveiliger met me mee naar het vliegveld: ‘Hij gaat met je mee. Je bent veilig in mijn stad.’”