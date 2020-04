FIFA 21: releasedatum, prijs, consoles, nieuwe features & pre-order nieuws

De lancering van EA Sports’ populaire game FIFA 21 wordt later dit jaar verwacht. De ontwikkelaar werkt achter de schermen hard aan de nieuwe editie, waar nog veel onzekerheid over is. Want de uitbraak van het coronavirus heeft de wereld tot stilstand gebracht en dus is het ook de vraag of en op welke manier de nieuwe FIFA-game vertraging oploopt. Terwijl we de ontwikkelingen afwachten, kijkt Voetbalzone naar wat we kunnen verwachten van EA Sports met betrekking tot de releasedatum, de kosten, op welke consoles de game gespeeld kan worden en meer.

Wanneer is de release van FIFA 21?

De release van FIFA 21 vindt naar verwachting plaats in de laatste week van september 2020, tenzij de ontwikkeling van de game vertraging oploopt door de coronacrisis. De nieuwe versie van FIFA lag de afgelopen jaren steevast de laatste vrijdag van september in de schappen. EA Sports heeft nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar wanneer de traditie wordt voortgezet zal FIFA 21 te koop zijn op 25 september. Early access is mogelijk voor degenen die gebruik maken van de pre-order. Voor hen zal de game drie of vier dagen eerder te bespelen zijn: op 21 of 22 september. EA Sports maakt de releasedatum voor de FIFA-game en andere titels doorgaans bekend tijdens een groot gaming event, die de afgelopen jaren in juni en juli plaatsvond.

Wat gaat FIFA 21 kosten?

De prijs van FIFA 21 is nog niet bevestigd, maar de afgelopen jaren kostte de Standaard editie van FIFA rond de zestig euro. EA Sports heeft de afgelopen jaren diverse edities op de markt gebracht, die duurder zijn dan de Standaard editie. De Champions editie kost 79,95 en de Ultimate editie kost 89,99. Extra mogelijkheden als gold packs, special FUT kits en Icons zijn de reden voor de verschillen in prijzen van de diverse edities.

Voor welke consoles wordt FIFA 21 beschikbaar?

FIFA 21 zal bespeelbaar zijn op PS4, Xbox One en PC. De status met oog op de nieuwe generatie consoles als PS5 en Xbox Series X is nog onduidelijk. De lancering van PS5 en Xbox Series X staat voor later dit jaar gepland; naar verwachting tussen oktober en december. Afgaand op die periode lijkt het logisch dat EA Sports samenwerkt met Sony en Microsoft om ervoor te zorgen dat de nieuwe editie van de game direct bespeelbaar zal zijn op de nieuwe consoles.

Omdat Juventus een deal heeft met EA Sports' rivaal Konami mag de naam van de club niet gebruikt worden in FIFA en heeft het in de game Piemonte Calcio als naam gekregen.

Wanneer kan ik een pre-order plaatsen voor FIFA 21?

Gamers kunnen de pre-order voor FIFA 21 een paar maanden voor de releasedatum plaatsen, waarschijnlijk zodra EA Sports de game in de zomer gaat promoten. Er zijn vaak diverse redenen om de bestelling tijdig te plaatsen, zoals goedkopere prijzen, early access en voordelen bij Ultimate Team.

Welke nieuwe features krijgt FIFA 21?

De problemen met Career Mode waren een grote tegenvaller bij de lancering van FIFA 20. Op de dag van de launch kwam er al veel kritiek vanwege de fouten in de game modus. #FixCareerMode was in korte tijd trending op Twitter. EA Sports had bergen werk om de fouten te herstellen. De verwachting is dat nieuwe verbeteringen zijn doorgevoerd in deze modus. De gaming community heeft zich ook kritisch uitgelaten over Career Mode, waarbij gehoopt wordt op meer realistische transferzaken, betere integratie van jeugdspelers en een stadion editor. Mogelijk wordt er ook iets met de suggestie gedaan om het publiek oud-spelers uit te fluiten die naar een rivaliserende club.

Bij iedere FIFA-editie worden weer nieuwe Icons toegevoegd en dat zal bij FIFA 21 niet anders zijn. Een aantal populaire potentiële nieuwe Icons zijn David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn en Francesco Totti. Het is verder niet uit te sluiten dat het element Volta wordt uitgebereid. De modus werd vorig jaar toegevoegd en is populair gebleken onder de gamers, al is er altijd ruimte voor verbetering. Zo wordt er onder meer gedacht aan meer speelsteden, andere ruimtes en nieuwe skills.

De introductie van de VAR heeft in het voetbal reeds plaatsgevonden, maar is nog altijd niet terug te zien in de FIFA-games. Dat zal er onder meer mee te maken hebben dat de scheidsrechter in de game een computer is en de fouten alleen worden gemaakt door de gamers. Echter, de VAR is vandaag de dag een belangrijk onderdeel van het voetbal geworden en EA zal er goed aan doen om elementen van de VAR terug te laten komen in FIFA 21.

Wie komt er op de cover van FIFA 21?

Er is een aantal potentiële kandidaten om de prestigieuze plek op de cover van FIFA 21 te verschijnen. Eden Hazard verscheen op de cover van de Standaard editie, terwijl Virgil van Dijk het gezicht was van de Champions editie. Het valt niet uit te sluiten dat EA opnieuw kiest voor dit duo, maar mogelijk is het de beurt aan nieuwe gezichten. Cristiano Ronaldo stond op de cover van FIFA 18 en 19. Het is onwaarschijnlijk dat de Portugees terugkeert op de kaft, daar zijn club Juventus een exclusieve samenwerking heeft met EA’s rivaal Konami. Eenzelfde samenwerking tussen Barcelona en Konami houdt ook Lionel Messi van de FIFA-cover. Spelers als Neymar, Kevin De Bruyne en Paulo Dybala zijn de laatste jaren op de cover verschenen en intussen dienen zich met Kylian Mbappé, Jadon Sancho en Erling Haaland nieuwe kandidaten aan.