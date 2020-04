‘Ajax heeft een slordige 200 miljoen op de bank, Feyenoord heeft géén geld’

Avery Appiah maakte afgelopen weekeinde wereldkundig dat hij de jeugdopleiding van Feyenoord volgend seizoen inruilt voor die van Ajax. De laatste jaren hebben sowieso verschillende jeugdtalenten gekozen voor een vervolg van hun loopbaan in Amsterdam. Feyenoord-watcher Marcel van der Kraan denkt te weten waarom de Rotterdamse club zoveel talenten kwijtraakt aan de rivaal uit de hoofdstad.

"Het antwoord is simpel: geld", concludeert Van der Kraan donderdag in een vraag-en-antwoordsessie van De Telegraaf. "Niet een beetje meer, maar héél veel meer in alle gevallen. Daarbij hebben de ouders ook een stem. Zaakwaarnemers praten bij talenten van dertien, veertien of vijftien jaar vooral met de ouders. Ajax heeft een slordige 200 miljoen euro op de bank. Feyenoord heeft géén geld op de bank en werkt met een totaal ander budget."

"Ajax kan spelers ongekend hoge bedragen bieden en daar zijn ouders van onder de indruk", weet de Feyenoord-volger voorts te melden. Er spelen echter meer zaken een rol. "De zaakwaarnemer ruikt ook geld. Hogere salarissen en een eventuele hogere transfersom in de toekomst zorgen voor een hoger percentage aan commissie." Van der Kraan weet dat technisch directeur Frank Arnesen veel waarde hecht aan de jeugdopleiding en daarover regelmatig contact heef met hoofd opleidingen Stanley Brard. "Arnesen geeft vanaf dag één ook zelf zijn ogen de kost. Hij was van de vroege ochtend tot de late middag elke zaterdag op het nieuwe complex van de jeugd te vinden tot de competitie werd stilgelegd."

"Arnesen heeft dus onafhankelijk zijn eigen beeld gecreëerd en dat is belangrijk", benadrukt Van der Kraan in zijn analyse over Feyenoord. De Feyenoord-watcher ziet een groot verschil met de situatie van voorheen. "Wat opvalt is dat hij en Brard wel op één lijn zitten. Arnesen heeft bijna elke dag contact met Brard en dat wordt intern enorm op prijs gesteld. Hij ziet in dat in de eigen opleiding de grootste kans van Feyenoord zit om de club financieel en sportief op een hoger niveau te brengen. Daarom steekt hij er samen met Brard ongekend veel energie in."