Binnenlands bod uitgebracht op Diemers: ‘Maar dit is nog niet wat wij willen’

Wessel Dammers vervolgt na dit seizoen zijn loopbaan bij FC Groningen en de centrale verdediger krijgt mogelijk gezelschap van Mark Diemers. De Limburger bericht donderdag namelijk van bronnen te hebben vernomen dat de Trots van het Noorden een concreet bod op de middenvelder bij Fortuna Sittard heeft neergelegd.

Technisch manager Sjoerd Ars wil in gesprek met bovengenoemde krant niet onthullen om welke club het precies gaat. Wel bevestigt hij dat er een bod binnen is gekomen: “Maar dat is nog niet wat wij voor Diemers willen hebben”, voegt hij echter toe.

Diemers ligt na dit seizoen nog maar een jaar vast in Limburg en dus staat Fortuna open voor een vertrek. Vorig jaar ontving de club nog een bod van twee miljoen euro van het Roemeense CFR Cluj, maar Ars gaat ervan uit dat een dergelijk bedrag nu niet meer realistisch is de 26-jarige Diemers.

Naast de middenvelder, wordt er bij Fortuna ook geïnformeerd naar Alexei Koselev, Tesfaldet Tekie, Lisandro Semedo en Amadou Ciss: “Maar het blijft toch vooral bij informeren, echt concreet wordt het tot nu toe alleen bij Diemers. Ik denk ook dat de transferperiode door het hele coronagedoe dit jaar pas wat later op gang komt”, stelt Ars echter.