‘Bergkamp werd gepest, geschopt en ging vrij gemakkelijk naar de grond’

Arsenal nam Dennis Bergkamp in 1995 over van Internazionale. Uiteindelijk zou de Nederlander elf jaar in het shirt van the Gunners spelen, tot hij in 2006 een punt achter zijn loopbaan besloot te zetten. Ian Wright bestempelt Bergkamp in de podcast van het BBC-programma Match of the Day als ‘beste aankoop ooit’ in de clubgeschiedenis van Arsenal.

“Hij was een waanzinnige aankoop voor Arsenal, een speler op wie al het succes gebouwd werd. Bergkamp was geweldig en is zonder twijfel de beste aankoop die de club ooit gedaan heeft. Hij heeft het DNA van de club veranderd. Het was een eer om met een speler van zijn kaliber samen te spelen”, zo is de oud-spits uitermate lovend over Bergkamp, die met Arsenal drie keer de Premier League won en vier keer de FA Cup veroverde. Wright brengt tegelijkertijd in herinnering dat Bergkamp een moeizame start kende in Engeland.

“In de eerste acht of negen wedstrijden ging het niet goed voor hem. Bergkamp werd gepest, geschopt en ging vrij gemakkelijk naar de grond”, brengt Wright, die zelf tussen 1991 en 1998 het shirt van Arsenal droeg, in herinnering. “We speelden tegen Hartlepool, vlak voor de wedstrijd tegen Southampton (waarin Bergkamp zijn eerste twee doelpunten maakte, red.). De pers schreef uitgebreide stukken over hoe slecht hij was en dat hij zelfs keepers van de tweede garnituur niet kon verslaan.”

“Na een paar wedstrijden zei ik tegen hem: ‘Dennis, je moet de mensen een beetje laten zien dat je er bent’. Hij was groot en krachtig genoeg, dus hij kon zichzelf prima redden. Ik vertelde hem dat hij minder ruimte moest laten, om tegenstanders het idee te geven dat ze hem niet constant konden schoppen. Dennis was schattig, het was schattig als hij zijn voet erin zette”, vertelt Wright. Bergkamp zou uiteindelijk 315 wedstrijden voor Arsenal spelen, waarin hij goed was voor 87 doelpunten.