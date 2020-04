‘Megadeal van minimaal 280 miljoen lonkt voor Tottenham dankzij Amazon’

Amazon gaat de samenwerking met Tottenham Hotspur mogelijk flink intensiveren. De techgigant, die momenteel al een documentaire bij de Engelse topclub aan het schieten is, aast op de naamrechten van het nieuwe stadion van the Spurs. Voorzitter Daniel Levy verlangt volgens de Daily Mail een minimumbedrag van 28 miljoen euro per seizoen voor een periode van minimaal tien jaar.

Amazon is niet de enige gegadigde om een nieuwe naam voor het stadion aan te dragen. Nike, de kledingsponsor van Tottenham, zou eveneens interesse hebben om de naamrechten van het stadion aan te schaffen. Het is nu echter vooral Amazon dat prominent in beeld is. Naar verluidt heeft het miljardenbedrijf al aangeklopt bij Tottenham om eventuele samenwerking te bespreken.

Football Icons - Harry Kane

Hoewel een overeenstemming mede vanwege de coronacrisis nog lang niet zeker is, lijkt Amazon een serieuze kanshebber om de rechten te krijgen van de naam van het stadion. Tottenham speelde jarenlang op White Hart Lane, maar sinds vorig jaar worden de thuiswedstrijden in het Tottenham Hotspur Stadium afgewerkt.

Naast Amazon en Nike zouden er nog meer kandidaten zijn, maar welke bedrijven dit zijn, is vooralsnog onbekend. Wat de naamrechten zo aantrekkelijk maken, is het feit dat het stadion voor diverse doeleinden wordt gebruikt. Naast voetbalwedstrijden vinden er ook NFL-wedstrijden en andere evenementen plaats, zoals concerten.