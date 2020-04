‘Rooney raakte verzeild in een gevecht, precies tussen twee beveiligers in’

Gary Neville en Wayne Rooney speelden tussen 2004 en 2011 zeven jaar lang samen bij Manchester United. De oud-verdediger, tegenwoordig analist op de Engelse televisie, noemt Rooney een ‘briljante gozer’, maar verklapt tegelijkertijd dat hij behoorlijk ‘onvoorspelbaar’ was. Om dat laatste te onderschrijven, deelt Neville in de The Football Show van Sky Sports een anekdote over een stapavond met de selectie van Manchester United.

“Je moest Rooney een persoonlijke beveiliger geven tijdens een stapavond. Ik nam altijd wel de verantwoordelijkheid, eerlijk gezegd. Ik vond Wazza geweldig, hij was een briljante gozer. Maar toen hij nog jonger was, was hij een beetje onvoorspelbaar. Ik herinner me een keer dat een beveiliger hem in de gaten moest houden, ik had letterlijk een beveiliger op hem gezet. Ik dacht altijd dat hij een doelwit was voor de mensen op straat, dat hij snel uitgelokt zou worden door fans van andere clubs”, vertelt Neville.

De oud-verdediger vertelt dat Rooney erin slaagde om ondanks de persoonlijke beveiliging in een gevecht terecht te komen, op het moment dat er een wisseling van de wacht plaatsvond. “De beveiliger bovenaan de trap droeg Rooney over aan een beveiliger onderaan de trap. Rooney raakte uiteindelijk midden op de trap verzeild in een gevecht, precies tussen twee beveiligers in. Het was een trap met tien treden en Rooney werd letterlijk voor vijf treden alleen gelaten.”

“Hij vormde echt een uitdaging, maar was tegelijkertijd ook een geweldige jongen”, vertelt Neville. De 85-voudig Engels international zette in 2011 bij Manchester United een punt achter zijn loopbaan. Rooney bleef vervolgens nog zes jaar op Old Trafford en speelde uiteindelijk 559 wedstrijden voor de Engelse grootmacht (waarin hij 253 keer scoorde), alvorens hij in 2017 terugkeerde naar Everton. Via het Amerikaanse DC United is de 34-jarige aanvaller inmiddels bij Derby County terechtgekomen.