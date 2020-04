Guidetti staat voor nieuwe transfer door ‘te hoge’ koopoptie van miljoenen

John Guidetti lijkt komende zomer van club te moeten veranderen. De spits wordt sinds januari door Deportivo Alavés verhuurd aan Hannover 96, waar hij tot op heden tot een doelpunt kwam in vijf wedstrijden. De kans is klein dat de Zweed volgend seizoen wederom actief is bij de Duitse club, aangezien de optie tot koop een hoog bedrag omvat.

Hannover 96 betaalt de Spaanse club ongeveer een half miljoen euro vanwege de huur van de voormalig Feyenoorder. Mede door blessureleed kwam Guidetti weinig in actie voor de Duitsers, die mogelijk wel verder willen met de spits. Martin Kind geeft in gesprek met Sportbuzzer echter aan dat de aanvaller te duur is om definitief over te nemen.

"Ik mag hem graag. Hij is een leuke gast en hij komt goed over, maar hij is waarschijnlijk te duur om de samenwerking mee te kunnen voorzetten", zegt de algemeen directeur van die Roten. Naar verluidt bedraagt de optie tot koop 4,5 miljoen euro, een veel te hoog bedrag voor Hannover 96, zeker door de gevolgen van de coronacrisis.

Daarnaast is het salaris van Guidetti aan de hoge kant. De Duitse club heeft weinig trek om de 28-jarige Zweed de ongeveer 90.000 euro per maand te betalen die hij nu verdient. Guidetti werd deze winter nog kort in verband gebracht met Feyenoord, maar de club van trainer Dick Advocaat ging uiteindelijk in zee met spits Robert Bozenik, die overkwam van MSK Zilina.