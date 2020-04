Bruno Fernandes noemt Nederlander tussen wereldsterren na vraag over idolen

Bruno Fernandes werd in januari door Manchester United overgenomen van Sporting Portugal. De 25-jarige middenvelder heeft in zijn eerste wedstrijden voor the Red Devils een uitstekende indruk achtergelaten. In een Q&A op de officiële kanalen van Manchester United vertelt Fernandes welke spelers uit de clubgeschiedenis hem zijn bijgebleven en met Ruud van Nistelrooij noemt hij daarbij een Nederlander.

Fernandes wordt eerst gevraagd om zijn ideale middenveld samen te stellen. “Dat is een hele moeilijke vraag. Ik moet achter me iemand hebben die iedereen kan stoppen en de ballen verovert, zoals Roy Keane. Iemand met de kwaliteit om de bal bij de jongens voorin te brengen. Als je naar Roy Keane kijkt, is hij een type speler dat ieder team nodig heeft. Teams spelen allemaal op een andere manier, maar ieder elftal kan hem erbij hebben. Het maakt niet uit of je in balbezit of op de counter speelt, je hebt zo’n gozer normaal gesproken nodig. Keane is een excellente speler.”

“Het zou fantastisch zijn om aan de zijde van Paul Scholes te spelen. Als ik met zowel Keane als Scholes kan spelen.. Scholes en ik kunnen allebei voor het doel komen. We willen scoren en in het strafschopgebied komen, toch? Misschien hebben we dan Keane in onze rug nodig”, zegt de Portugese middenvelder. Hij krijgt vervolgens de vraag welke spelers van Manchester United zijn idolen waren. “In de tijd dat ik jong was, speelden de grootste voetballers ter wereld voor Manchester United.”

“Ik keek met meer belangstelling naar Manchester United, omdat Cristiano Ronaldo daar speelde. Er werd heel veel over hem gepraat, dat is normaal als ergens een Portugese speler speelt. Maar op dat moment ben ik ook anders naar Manchester United gaan kijken. Het team dat ze destijds hadden... Je had Scholes, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Keane.. Eric Cantona in de tijd daarvoor”, stelt Fernandes. “Je had zoveel spelers, ik weet het niet. Van Nistelrooy... Ik kan hier urenlang alle spelers van Manchester United blijven opnoemen. Nani, bijvoorbeeld, met wie ik hem samengespeeld. Er hebben hier hele grote spelers gespeeld!”