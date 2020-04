Antonio Rüdiger selecteert ‘beestachtige’ Oranje-klant in topteam

Antonio Rüdiger heeft in zijn loopbaan tegen veel topvoetballers gespeeld. Bij Sky Sports stelt de 27-jarige verdediger van Chelsea het beste elftal samen van spelers tegen wie hij heeft gestreden. De Duits international heeft een plekje ingeruimd voor één Nederlander, namelijk Virgil van Dijk, die een leidende rol vervult in de defensie van Liverpool en Oranje.

Rüdiger zet landgenoot Manuel Neuer op doel, terwijl Van Dijk samen met Sergio Ramos, Andy Robertson en Aaron Wan-Bissaka de defensie vormt. "In de laatste twee jaar is hij zeker een van de beste, momenteel misschien wel de beste. Hij is een beest", zegt Rüdiger over Van Dijk, die Southampton in januari 2018 inruilde voor een dienstverband bij Liverpool.

"Je kijkt altijd op naar spelers als Van Dijk en Ramos, want deze twee zijn momenteel de twee beste centrumverdedigers. Natuurlijk kan je iets van hen leren. Iedereen heeft zijn eigen speelstijl, maar dan nog kan je blijven leren", aldus Rüdiger. De Duitser zet Kevin De Bruyne, N'Golo Kanté en Andrés Iniesta op het middenveld, terwijl Lionel Messi, Sergio Agüero en Cristiano Ronaldo de voorhoede vormen.

"Messi en Ronaldo steken boven iedereen uit, ze zijn van een andere wereld, van een andere kwaliteit. Als je tegen Messi speelt, heb je het gevoel dat hij altijd bepaalt hoe het gaat lopen. Als hij in een goede stemming is en een goede dag heeft, kan je hem niet stoppen. Hetzelfde geldt voor Ronaldo. Ze hebben een andere speelstijl: de ene speler probeert doelpunten te maken, terwijl de ander geniet van zijn voetbal. Als ik tussen die twee moest kiezen, kies ik Messi", besluit Rüdiger.