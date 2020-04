Transfer naar Barcelona kost twee jaar na dato alsnog miljoenen

Het Court of Arbitration for Sport (CAS) heeft besloten dat Sevilla nog een bedrag van 3,7 miljoen euro moet overmaken naar AS Nancy voor Clément Lenglet, zo maakt de Franse club via de officiële kanalen bekend. De 24-jarige verdediger maakte in januari 2017 de overstap naar Spanje en werd anderhalf jaar later voor 35 miljoen euro verkocht aan Barcelona. AS Nancy heeft nog recht op twaalf procent van die transfersom.

Bovenop het bedrag van 3,7 miljoen moet Sevilla ook nog een rente over de ‘vertraging’ en de juridische kosten betalen. Sevilla telde ruim drie jaar geleden 5,4 miljoen euro neer om Lenglet over te nemen van AS Nancy, dat tevens een doorverkooppercentage van twaalf procent wist te bedingen. Sevilla meende dit percentage niet af te hoeven dragen, omdat Barcelona in de zomer van 2018 voldeed aan de gelimiteerde afkoopsom in het contract van Lenglet.

Los Rojiblancos waren van mening dat er door het activeren van de afkoopclausule geen sprake was van een ‘reguliere’ transfer, maar AS Nancy ging hier niet mee akkoord. De Franse club stapte uiteindelijk naar het CAS en behaalde daar zijn gelijk, waardoor Sevilla nu alsnog miljoenen moet overmaken. Sevilla heeft 45 dagen gekregen om de miljoenen over te maken naar AS Nancy.

Lenglet speelde in bijna twee jaar voorlopig 74 wedstrijden voor Barcelona, met wie hij voorlopig een keer kampioen werd en de Spaanse Supercopa veroverde. De zevenvoudig Frans international heeft bij de Catalanen nog een contract tot medio 2023.