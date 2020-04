‘Waar ik het meeste spijt van heb? Van Ajax, die uitwedstrijd’

Bruno Génésio was van 2015 tot 2019 met veel plezier hoofdtrainer bij Olympique Lyon, zegt de huidige trainer van Beijing Guoan bij OLTV. Génésio heeft aardig wat hoogte- en dieptepunten meegemaakt bij les Gones, zo vertelt hij, waaronder de dubbele confrontatie met Ajax in Europees verband. De coach baalt nog altijd van de uitschakeling tegen de Amsterdammers in 2017.

Lyon nam het in het seizoen 2016/17 in de halve finale van de Europa League op tegen de ploeg van toenmalig trainer Peter Bosz. Ajax won de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA met 4-1, waarna Lyon een week later in eigen huis met 3-1 zegevierde. Génésio zit nog altijd flink in zijn maag met de uitnederlaag tegen de Amsterdammers, zo geeft hij eerlijk toe.

"Waar ik het meeste spijt van heb? Van Ajax, die uitwedstrijd in de Europa League. Daar heb ik het meeste spijt van", aldus de oefenmeester. "We hadden een flinke klap gekregen met de blessure van Alexandre Lacazette. Nabil Fekir als centrumspits posteren was niet zo'n goede zet van mij, het werkte niet. De voorbereiding voelde niet goed aan voor mij, het was niet optimaal."

Génésio kijkt desalniettemin tevreden terug op zijn periode bij Lyon. "Ik heb niet het gevoel dat ik de klus niet heb afgemaakt. De president (Jean-Michel Aulas, red.) heeft het juiste besluit genomen. Niet alles was perfect, maar we behaalden wel goede resultaten. Ik vertrok aan het einde van mijn contract bij een team dat zich direct had gekwalificeerd voor de Champions League", besluit de trainer.