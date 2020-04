Swart: ‘Het logeren werd al iets minder, doordat hij een vriendinnetje heeft’

Sjaak Swart zit door de uitbraak van het coronavirus momenteel in een isolement, mede doordat zijn vrouw nog maar veertig procent longinhoud heeft. Het ‘kluizenaarsbestaan’ valt de 81-jarige oud-aanvaller bijzonder zwaar, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Vanuit de voetbalwereld wordt veel aan Swart gedacht en onder meer Ronald Koeman en John Heitinga stonden al voor zijn deur.

“Fantastische gozers. Ronald stond hier voor de deur met een doos gebak en John brengt in het kader van zijn actie (Bordje voor onze Helden, red.) vaak twee maaltijden”, vertelt Swart, die als belangenbehartiger overigens veel contact blijft onderhouden met 'zijn' spelers in binnen- en buitenland. De voetbalhumor is in de tussentijd niet verloren gegaan. “Heitinga zei me dat het mij geen moeite kan kosten om anderhalve meter afstand te bewaren, omdat er in de jaren zestig en zeventig ook zo werd gedekt door verdedigers. Van hem kan ik dat wel hebben.”

Het contact met zijn ‘oogappeltje’ Donny van de Beek is wel minder. De 22-jarige middenvelder van Ajax sliep ‘twee of drie keer per week’ in huize Swart. “Die gezelligheid ga je met terugwerkende kracht nog meer waarderen. Al werd het logeren al iets minder, doordat hij een vriendinnetje heeft. Don krijgt zijn eigen leven en dat is normaal. En Estelle (Bergkamp, red.) is een schat van een meisje. Nu FaceTimen we veel, maar daar ben ik nog niet zo goed in. Ik zie vaak mezelf.”

Indien er een punt achter dit seizoen wordt gezet, heeft Swart er vrede mee dat Ajax geen schaal ontvangt. “Na 25 wedstrijden ben je niet echt kampioen”, stelt Mister Ajax, die overigens wel van mening is de Amsterdammers het ticket voor de Champions League moeten krijgen. “Ik ben een Ajacied en Ajax staat toevallig bovenaan, al een wedstrijdje of 25. AZ heeft met de tweede plaats een geweldige prestatie geleverd en ik heb van het spel genoten. Natuurlijk hebben ze twee keer van Ajax gewonnen, maar de regels zijn duidelijk. Het gaat om het doelsaldo. Dat AZ de voorronde van de Champions League ingaat, is hartstikke terecht.”