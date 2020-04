‘Quarantaineloop’ Ramon Zomer valt slecht: ‘Hij heeft de politie ingeschakeld’

Ramon Zomer organiseert op zondag 26 april een hardloopevent, maar daar is niet iedereen blij mee gezien de uitbraak van het coronavirus. De oud-verdediger van FC Twente, NEC, sc Heerenveen en Heracles Almelo, tegenwoordig eigenaar van een Intersport in Nijverdal, hoopt dat het evenement toch door mag gaan, ondanks de kritiek.

Bij het hardloopevent van Zomer loopt men alleen of maximaal met z'n tweeën. Daarnaast mag men zelf de route kiezen. Deelnemers kiezen uit een afstand van 5, 10 of 21,1 kilometer (halve marathon) en alles wordt geregistreerd via de app Strava. Zomer roept deelnemers op zich aan de coronamaatregelen te houden, maar ondanks de goede bedoelingen krijgt de oud-prof toch kritiek.

"Ik kreeg een berichtje van iemand die op een ic werkt en die niet zo blij met me is", legt Zomer uit in gesprek met TC Tubantia. "Diegene ziet dagelijks de gevolgen van het coronavirus en heeft de politie al ingeschakeld met het verzoek om een verbod. Dus ik verwacht nog wel een telefoontje van de gemeente." De oud-stopper heeft wel begrip voor de reactie van de man in kwestie.

"Ik kan me zijn zorgen goed voorstellen en heb deze man een net mailtje teruggestuurd. Ik vind het juist belangrijk dat alles netjes en veilig gedaan wordt. Als ik met de gemeente of die arts mee kan denken om het in hun ogen helemaal veilig te doen, is dat voor mij geen probleem", aldus Zomer, die tot nu toe 150 aanmeldingen heeft. "En die mensen wonen ook nog eens niet allemaal dicht bij elkaar. Maar ik snap dat het met 2000 deelnemers misschien anders wordt."