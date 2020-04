Bundesliga-clubs willen ondanks hard overheidsbesluit van geen wijken weten

De Bundesliga is nog altijd van plan om in mei de competitie te hervatten, zo stelt voorzitter Thomas Röttgermann van Fortuna Düsseldorf tegenover de Rheinische Post. De Duitse regering heeft woensdag besloten om alle grote evenementen op te schorten tot 31 augustus, waardoor de hoogste Duitse afdeling tot die tijd in ieder geval geen publiek mag toelaten.

De Duitse voetbalbond (DFL) komt op donderdag 23 april bijeen om een besluit te nemen over het vervolg van de Bundesliga. De inzet van de clubs is nog altijd om het seizoen vanaf mei te hervatten, om zo de lucratieve tv-gelden binnen te halen. Duitse media roepen in herinnering dat inkomsten uit kaartverkoop slechts veertien procent van de omzet van de voetbalclubs vormen, en dat wedstrijden zonder publiek daarom in financieel opzicht geen ramp zijn.

In Nederland heeft het kabinet bepaald dat in ieder geval tot 1 juni niet mag worden gevoetbald, ook niet zonder publiek. In Duitsland ligt dat anders: grote evenementen zijn verboden tot 31 augustus, maar profvoetbal zonder publiek valt daar niet onder. Openbare sportfaciliteiten zoals voetbalvelden en zwembaden moeten weliswaar dicht, maar stadions waarin betaald voetbal wordt gespeeld worden beschouwd als 'bedrijfsruimten' en mogen daarom open blijven.

"Het doel blijft om in mei zonder toeschouwers weer te spelen", zegt Röttgermann, voorzitter van Fortuna Düsseldorf. "En we zijn blij dat het huidige besluit van de regering ook niet uitsluit dat er vanaf september weer grote evenementen kunnen plaatsvinden. Dat vind ik bemoedigend." De Bundesliga-clubs zijn alweer in training, al vinden groepstrainingen plaats onder strikte voorwaarden, waarbij fysiek contact verboden is.