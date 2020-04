Juventus komt met update over ‘eerste’ coronageval Daniele Rugani

Daniele Rugani en Blaise Matuidi zijn volledig hersteld van het coronavirus, zo meldt Juventus via de officiële kanalen. De twee voetballers van la Vecchia Signora ondergingen twee tests achter elkaar, die allebei negatief uitpakten. De spelers zijn daarom hersteld verklaard en worden niet langer onderworpen aan het regime van thuisisolatie, zo meldt Juve.

Op 11 maart ging een schok door de voetbalwereld toen bekend werd dat Rugani als eerste bekende profvoetballer het coronavirus had opgelopen. Juventus voegde eraan toe dat de Italiaanse centrumverdediger geen symptomen vertoonde en dat Rugani in quarantaine werd gebracht. De 25-jarige mandekker verbleef in totaal dus vijf weken in thuisisolatie, voordat hij deze week genezen werd verklaard.

Zes dagen nadat Rugani positief testte op corona, bleek ook ploeggenoot Matuidi besmet geraakt te zijn. De 33-jarige middenvelder verklaarde op dat moment het coronavirus onderschat te hebben. "In eerste instantie had ik niet echt door hoe erg het was", gaf de Fransman toe. "Ik wist niet hoe gevaarlijk het was en hoe snel de verspreiding is verlopen. Duizenden mensen hebben in Italië positief getest in een paar dagen tijd, zonder dat we het echt doorhadden."

Paulo Dybala raakte als derde speler van Juventus besmet met corona. Van de Argentijnse aanvaller is nog niet naar buiten gebracht dat hij genezen is verklaard. Dybala zelf gaf eerder op het YouTube-kanaal van Juventus wel aan dat het na een moeilijke periode weer beter ging. "Ik had het zwaar, maar ik voel me nu alweer beter", zei Dybala, die vooral last kreeg van zijn longen. "Ik kon amper ademhalen en als ik iets deed, kon ik dat geen vijf minuten volhouden. Ik kreeg ook overal spierpijn."