‘Meer beslissingen waren fout, maar van Kevin Strootman heb ik meeste spijt’

Eusebio Di Francesco baalt ervan dat AS Roma onder zijn leiding in 2018 besloot om de middenvelders Kevin Strootman en Radja Nainggolan te verkopen. Volgens de oefenmeester, die in januari 2019 werd ontslagen bij de Romeinse club, ging het na het vertrek van met name Strootman snel bergafwaarts met 'zijn' Roma.

"Beslissingen die genomen zijn tijdens mijn periode bij Roma zijn verkeerd uitgepakt, beginnend bij degene waar ik het meeste spijt van heb, namelijk het verkopen van Strootman en Nainggolan", zo zegt Di Francesco tegenover de Corriere dello Sport. Strootman werd in de zomer van 2018 voor 25 miljoen euro aan Olympique Marseille verkocht, nadat hij vijf seizoenen voor AS Roma had gespeeld. Vanwege ernstige knieblessures miste de Oranje-international daarvan bijna twee volledige seizoenen, maar in zijn laatste twee jaargangen in Rome was Strootman een gewaardeerde basiskracht.

"Hij is een buitengewone speler", zegt Di Francesco. "Met het vertrek van Strootman verloren we karakter en vastigheid. Ik betreur het dat ik niet harder heb gevochten om hem te laten blijven, ik accepteerde zijn beslissing." In dezelfde zomer ging ook Nainggolan weg, in zijn geval naar Internazionale. "Met Radja was het anders, dat was een gezamenlijke beslissing die door iedereen gedragen werd, inclusief de speler zelf."

Met Strootman en Nainggolan in de gelederen kende Di Francesco met AS Roma een uitstekend seizoen 2017/18, waarin de halve finale van de Champions League werd bereikt. Een half jaar na het vertrek van de middenvelders werd Roma door FC Porto uitgeschakeld in de achtste finale van het miljardenbal en kon Di Francesco vertrekken. "Zo gaat het in het voetbal, het zijn incidenten. Het ontslag kwam door een slechte serie. Er werd gezegd dat de spelers zich tegen mij keerden, maar dat was niet het geval. Sommige spelers hebben er zelfs alles aan gedaan om president James Pallotta van gedachten te laten veranderen."