Woede om dreigende taal: ‘Wielrenners zitten gelukkig niet dicht op elkaar’

Het is afwachten in hoeverre de competities kunnen worden voortgezet door de coronacrisis. Diverse experts claimen dat fans heel 2020 niet aanwezig kunnen zijn in stadions om zo te voorkomen dat het coronavirus zich verspreid, terwijl het nog maar de vraag is of er op korte termijn überhaupt wedstrijden worden gespeeld. Rob Jansen verwacht dat er de komende maanden geen bal gaat rollen.

De Premier League zou van plan zijn om in de zomer het restant van de competitie af te werken, maar Jansen ziet dit niet gebeuren. "De Premier League wil spelers in quarantaine doen. Dan is er straks één schoonmaker die een speler besmet en kan de stekker er alsnog uit. Maar dat neemt niet weg dat de KNVB niets anders kan dan nu plannen ontwikkelen om verder te voetballen", zegt de zaakwaarnemer, die wijst naar de Europese voetbalbond en de wereldvoetbalbond, in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Chaos en hectiek over hervatten Eredivisie: 'Als de RIVM zegt dat het veilig is, dan is het toch prima?'

"De FIFA en de UEFA zijn daar schuldig aan. De schuldigen zitten weer eens boven in de kastelen. Die dreigen zelfs, maken de bonden doodsbang met sancties. Directer Eric Gudde heeft echt geen keuze. Hij moet dat wedstrijdschema voor juni en juli opstellen. Maar iedereen weet: we voetballen straks toch niet", aldus Jansen, die heeft meegekregen dat men van plan is om de Tour de France in augustus af te werken.

"Wielrenners zitten gelukkig niet dicht op elkaar. En de mensen langs de kant ook niet", reageert Jansen cynisch. "Ook onzin natuurlijk, gaat niet gebeuren. Eén besmetting en iedereen kan naar huis. Waar we nu allemaal al een tijdje zitten. Dat is vervelend, maar misschien komen we tot bezinning nadat we er eerst een enorme puinhoop van hebben gemaakt."