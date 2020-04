Premier League als ‘vluchtoord’ voor prominent uit stal Raiola met EK-droom

De toekomst van Alphonse Aréola wordt momenteel omgeven door vraagtekens. Volgens onder meer L’Equipe ziet de 27-jarige doelman niets in verlenging van zijn verblijf bij Real Madrid, daar het niet aannemelijk is dat Thibaut Courtois zijn plaats onder de lat op korte termijn kwijtraakt en trainer Zinédine Zidane opties genoeg achter de hand lijkt te hebben. De boomlange sluitpost (1.95 m), tot medio 2023 eigendom van Paris Saint-Germain, heeft echter geen bevredigend alternatief voorhanden, want een basisplaats in Parijs lijkt ook een utopie. Een avontuur in de Premier League lonkt wellicht voor Aréola, die in dat geval alle medewerking zal krijgen van zijn ambitieuze vriendin.

Door Rian Rosendaal

Voor Aréola zag de wereld er in maart nog heel anders uit, want in de Spaanse media verschenen berichten dat Real de mogelijkheden wilde onderzoeken om de drievoudig international van Frankrijk langer voor de club te behouden. Zaakwaarnemer Mino Raiola, die de situatie van de keeper besprak toen hij Matthijs de Ligt naar voren schoof als mogelijke vervanger van Sergio Ramos in het Santiago Bernabéu, gaf eveneens een positief signaal af wat betreft een definitieve overgang van zijn cliënt. "Ik heb Aréola momenteel bij Real zitten. Het is echter slechts een halve deal, want het betreft een huurovereenkomst", zo gaf Raiola aan in een onderhoud met Goal. Om er gelijk op besliste toon aan toe te voegen. "Ik wil een speler definitief naar Real brengen en ga proberen om dat aankomende zomer te doen. Het zou een trots gevoel geven, aan mij en aan mijn spelers, want Real is een geweldige club."

Er lonkte ook daadwerkelijk speeltijd voor Aréóla na de spierblessure van Courtois. De international van de Rode Duivels zou in het slechtste geval enkele weken ontbreken en de huurling uit Frankrijk werd klaargestoomd voor een plaats onder de lat. De reservedoelman zou enkele duels in LaLiga voor zijn rekening nemen en tevens de returnwedstrijd tegen Manchester City in de achtste finale van de Champions League, zo klonk het in Madrid. De coronacrisis heeft de voetbalwereld echter op zijn kop gezet. Menig club heeft al een tijdelijke salarisverlaging ingevoerd en plannen voor toekomstige transfers zijn vanwege de financiële consequenties op een laag pitje gezet. Real lijkt dan ook niet happig op een permanent dienstverband van Aréola. Nummer één Courtois is bij een eventuele hervatting van het huidige seizoen waarschijnlijk weer geheel fit en er zijn daarnaast enkele jonge alternatieven waaruit Zidane kan kiezen. Andriy Lunin, die de laatste jaren steevast werd uitgeleend aan Spaanse clubs, Diego Altube en Luca Zidane zijn allen de 22 nog niet gepasseerd en behoren ook niet tot de grootverdieners binnen de selectie van de Koninklijke. Een definitieve deal voor Aréola zou de club inclusief jaarsalaris miljoenen kosten, wat in deze crisistijd niet bepaald wenselijk is.

Aréola ondervindt bij de Franse ploeg geduchte concurrentie van Mandanda en Maignan

Vrees voor missen van EK

Opnieuw een seizoen de bank warmhouden is daarnaast wel het laatste waar Aréola momenteel aan denkt, zo klinkt het steeds vaker in de Spaanse sportpers. De 27-jarige keeper kijkt qua keuze voor een nieuwe werkgever ook met een schuin oog naar het EK, dat vanwege de voortdurende coronacrisis reeds is verschoven naar de zomer van 2021. Aréola behoort al enige tijd tot de vaste kern van bondscoach Didier Deschamps, al is een basisplaats vanwege de aanwezigheid van Hugo Lloris, wereldkampioen met les Bleus in 2018, momenteel geen realistische doelstelling. Laatstgenoemde doelman kwam in oktober vorig jaar lelijk terecht op zijn elleboog tijdens een competitiewedstrijd van Tottenham Hotspur en moest daardoor enkele maanden revalideren. De resterende WK-kwalificatieduels van Frankrijk gingen desondanks aan de neus van de Real-speler voorbij, want Deschamps gunde de meer ervaren Steve Mandanda speeltijd in de afsluitende ontmoetingen in de kwalificatiecyclus met Turkije, Moldavië en Albanië. Daarnaast hijgt Mike Maignan de bankzitter van Real, die bijna twee jaar geleden nog tegenover Oranje stond in de Nations League, in de nek. De drie jaar jongere keeper stond eerder dit seizoen tweemaal tegenover Ajax in de groepsfase van de Champions League, al wist hij in beide ontmoetingen niet zijn doel schoon te houden.

Aréola vreest door gebrek aan speeltijd volgend jaar buiten de definitieve EK-selectie van Frankrijk te vallen, maar een terugkeer in de selectie van PSG lijkt zijn kansen geen goed te doen. Keylor Navas, die vorig jaar de omgekeerde weg bewandelde van Real richting de Franse hoofdstad, staat er goed op bij trainer Thomas Tuchel en het is dan ook niet aannemelijk dat hij zijn plaats snel hoeft af te staan aan Aréola. Het keepersgilde van PSG bestaat verder uit de van Sevilla gehuurde Sergio Rico en de aanstormde talenten Marcin Bulka en Garissone Innocent. De Real-huurling heeft echter als voordeel dat hij over meer ervaring op topniveau beschikt. L’Equipe stipte onlangs een ander probleem aan bij een terugkeer van Aréola in het Parc des Princes. Aréola denkt namelijk niet dat hij voorkomt in de toekomstplannen van technisch directeur Leonardo en naar verluidt heeft de doelman in kleine kring al meermaals aangegeven dat hij het vertrouwen mist van de beleidsbepalers van PSG. Leonardo lijkt daarnaast zijn goede contacten bij AC Milan te willen gebruiken om Gianluigi Donnarumma naar de Ligue 1 te halen. Een definitieve deal voor de talentvolle Italiaan lijkt vanwege de coronacrisis en de bijbehorende financiële gevolgen voorlopig echter toekomstmuziek.

Londen als nieuwe thuisstad?

Een geheel nieuwe werkomgeving is met het EK in aantocht dus zeer wenselijk voor Aréola, die volgens L’Equipe Raiola reeds opdracht heeft gegeven om zijn kansen in Engeland in kaart te brengen. In de zoektocht naar een Engelse werkgever lijkt een belangrijke rol weggelegd voor vrouwlief Marrion, sinds 2014 getrouwd met de Franse doelman met Filipijnse roots. De knappe verschijning, met bijna 80.000 volgers op Instagram, liet in oktober 2018 al weten dat ze een grote voorliefde heeft voor Londen. Bij een foto van de alom bekende Tower Bridge kwam de veelzeggende tekst ‘Op een dag...’ te staan. Marrion Aréola is sowieso een actief gebruiker van de sociale media, al is dat niet in alle gevallen succesvol te noemen. De zelfverklaarde PSG-supporter liet in mei 2018 weten blij te zijn met de nederlaag van Olympique Marseille tegen Atlético Madrid in de finale van de Europa League, wat haar op woedende reacties vanuit Zuid-Frankrijk kwam te staan. Twee maanden nadien was er wederom een ‘relletje’ rondom de vrouw van Aréola. Na het veroveren van de wereldtitel door Frankrijk werd ze naar eigen zeggen op internet lastiggevallen door een man uit een achterbuurt van Parijs, die haar manier van vieren van de wereldtitel niet erg kon waarderen. Het akkefietje liep desondanks met een sisser af.

De wens van Marrion Aréola ten spijt, een vervolg van de loopbaan van haar echtgenoot in het door haar zo geliefde Londen lijkt de nodige voeten in de aarde te hebben, nu er geen vuurwerk wordt verwacht op de transfermarkt. De link met de Premier League is echter niet nieuw. De aan Real verhuurde doelman leek twee jaar geleden wel oren te hebben naar een dienstverband bij Chelsea. "Ik had graag met hem samengewerkt", zei Christophe Lollichon, keeperstrainer van the Blues, destijds in gesprek met Le Figaro. "Maar de eindbeslissing hierover ligt uiteraard niet bij mij." Lollichon gaf in dat interview tevens te kennen dat hij Aréola een betere keeper vond dan Lloris. "Er wordt erg vaak met lof gesproken over Lloris, maar ik schat Aréola toch hoger in." De keepersexpert van Chelsea kon niet begrijpen dat de door hem zo bewierookte keeper bij PSG moest concurreren met de destijds veertigjarige Gianluigi Buffon. "Dat is erg vreemd van PSG, zeker omdat je beschikt over een doelman van 25 die aan alle verwachtingen voldoet." In de winterse transferperiode schoof de Franse pers Arsenal en Tottenham Hotspur naar voren als volgende bestemming, terwijl Newcastle United enkele jaren geleden nadrukkelijk voor Aréola in de markt was en volgens France Football circa zeventien miljoen euro overhad voor een deal met PSG. De speler in kwestie maakte zelf al snel een einde aan de geruchtenstroom. "Het is allemaal niet waar! Over mijn toekomst wordt binnenkort intern gesproken bij PSG", zo viel te lezen op Twitter.

De fans van Real waren woedend over de selfie van Aréola met Mbappé en Choupo-Moting

Woede om selfie met Mbappé

Mocht Aréola daadwerkelijk de deur achter zich dichttrekken bij Real, dan is dat waarschijnlijk niet op voorspraak van Zidane. Zizou heeft zich afgelopen seizoen meermaals complimenteus uitgelaten over de professionele houding van de sluitpost in Madrid, die in totaal in acht duels speeltijd kreeg. Na diens debuut tegen Osasuna vorig jaar september liet Zidane louter positieve geluiden horen in de Spaanse pers. "Hij heeft laten zien dat we op hem kunnen rekenen", zei de hoofdcoach kort na de 2-0 overwinning. "Hij had uitstraling, was goed in de communicatie met zijn ploeggenoten en tevens erg dynamisch." Bij de achterban van Real zullen de meningen wellicht verdeeld zijn. Aréola maakte zich niet bepaald populair toen hij poseerde voor een selfie met zijn voormalige ploegmakkers Kylian Mbappé en Eric-Maxim Choupo-Moting, na de Champions League-wedstrijd tussen Real en PSG in de beginfase van dit seizoen. De Madrilenen hadden nota bene met 3-0 verloren. Een welgemeend excuus volgde echter al snel via Instagram. "Ik ben net zo aangedaan door de nederlaag als ieder ander lid van deze geweldige familie. Na de wedstrijd had ik een kleine reünie met mijn oud-collega's en mijn vrienden, van wie ik nog geen afscheid had kunnen nemen. Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle fans die zich hierdoor beledigd voelen, dat was niet mijn bedoeling. Ik hoop dat we samen veel successen zullen boeken. Hala Madrid!"