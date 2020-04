Onbegrip voor De Boer en Akyol: ‘We denken in Nederland zo simpel’

Rob Jansen blijft hopen dat de coronacrisis de gekte op de transfermarkt gaat inperken. Door de uitbraak van het coronavirus lopen alle voetbalclubs veel inkomsten mis, iets wat ook gevolgen kan hebben voor de hoge transfersommen en de commissies van zaakwaarnemers. Jansen voorspelt tegenover het Algemeen Dagblad dat de crisis de voetbalwereld zal verplichten tot normaal gedrag.

"Ik keek laatst naar een talkshow (Jinek, red.) en daar zaten Ronald de Boer en Özcan Akyol, die ik trouwens zeer waardeer als columnist van jullie krant", begint de zaakwaarnemer. "Maar die twee zeiden dat als straks alles voorbij is de gekte gewoon weer zal regeren. Ik denk dan: ja, als we het al niet eens meer proberen. We leren in Nederland zo weinig, we denken vaak zo simpel."

Jansen hoopt dat de samenleving, en ook de voetballerij, wakker wordt door de coronacrisis. Dat uitgerekend Jansen dit oppert, vindt hij niet zo vreemd, ook al is hij zelf in de voetbalwereld actief. "Dat is typisch Nederlands. Dat we naar de persoon kijken en dan oordelen of hij het wel of niet mag verkondigen. Er zijn dan mensen die zeggen: jij zit er middenin. Klopt. Jij eet er toch van. Klopt ook. Als ik er uitstap, verandert er toch niks? Ik kan beter van binnenuit iets roepen."

De belangenbehartiger denkt dat grote transfers in ieder geval deze zomer uitblijven. Hij verwacht twee markers. "Daar rekenen andere clubs hun transfers omheen. Ik geef een voorbeeld. Er gaat straks een speler van Ajax naar Atlético Madrid. Fictief verhaal hè, laat dat duidelijk zijn. Die speler vertegenwoordigde eerder een marktwaarde van vijftig miljoen, maar gaat nu voor circa twintig miljoen. Zo gaan andere clubs ook rekenen", verwacht Jansen.