‘Arsenal mengt zich in transferstrijd en wil toeslaan bij Feyenoord’

Lamare Bogarde staat in de belangstelling van diverse clubs, zo meldde Football Insider maandag. De zestienjarige centrale verdediger staat bij verschillende topclubs in Europa op de radar, waaronder Tottenham Hotspur. Het Engelse medium meldt nu dat Arsenal ook interesse heeft en van plan is de rivaal uit Londen af te troeven inzake de jeugdinternational van Oranje.

Beide Engelse clubs houden de verrichtingen van de jonge neef van oud-international Winston Bogarde scherp in de gaten, zo klinkt het. Maandag claimde Football Insider dat scouts van Tottenham 'immens veel potentie' in de Nederlander zien. Ook Borussia Dortmund, Schalke 04, Juventus en AC Milan zouden een grote toekomst zien weggelegd voor de tiener.

Na de berichtgeving over de interesse van Tottenham heeft men nu te horen gekregen dat ook Arsenal jaagt op het talent. Een bron bij the Gunners geeft aan dat Bogarde al lange tijd op het lijstje staat na optredens bij Feyenoord en de jeugd van Oranje. Bogarde kan als verdedigende middenvelder acteren, maar men ziet in hem vooral een centrumverdediger.

Het is niet de eerste keer dat Bogarde wordt gelinkt aan een buitenlandse club. Vorig jaar werd de jongeling in verband gebracht met het Duitse TSG Hoffenheim, de club waar zijn broer Melayro Bogarde actief is. De zeventienjarige verdediger verliet de jeugdopleiding van Feyenoord in de zomer van 2018. Bogarde ligt tot medio 2021 vast bij de Bundesliga-club.