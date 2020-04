Voor voortbestaan vrezend Schalke 04 wacht 2 mei angstvallig af

Schalke 04 geldt als een van de grootste clubs uit Duitsland, maar ook bij die Knappen hakt de coronacrisis er flink in. De club uit Gelsenkirchen moet volgens Kicker zelfs vrezen voor het voortbestaan als begin volgende maand de televisiegelden niet worden uitbetaald.

Doordat er al geruime tijd niet meer gevoetbald wordt in de Bundesliga zijn de inkomsten voor Schalke flink omlaaggegaan. De club zou volgens eerder gemaakte afspraken op 2 mei het resterende deel van de televisiegelden binnen moeten krijgen van de Deutsche Fussball Liga, maar het is nog niet duidelijk of dit er daadwerkelijk van gaat komen.

Rechtenhouders Sky Deutschland, DAZN en ARD zijn hun financiële verplichtingen nog niet nagekomen nu er geen wedstrijden worden gespeeld en Schalke houdt de situatie met angst en beven in de gaten. Als de club begin mei niet de verwachte zestien miljoen euro binnenkrijgt, komt het voortbestaan van de zevenvoudig kampioen van Duitsland in het geding.

Het is inmiddels dan ook code rood in de Veltins-Arena en Schalke probeert aan alle kanten kosten te besparen. Er is gesneden in de salarissen en voor een groot deel van het personeel is werktijdverkorting aangevraagd. Een nieuwe klap door het uitblijven van de televisiegelden zou echter weleens fataal kunnen zijn, zo concludeert Kicker.