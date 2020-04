‘Te zware straf’ na omver duwen agent leidt tot teleurstelling

De UEFA heeft Michael Santos een schorsing van drie Europese wedstrijden opgelegd, zo is woensdag wereldkundig gemaakt. De 27-jarige aanvaller van FC Kopenhagen duwde eind februari een agent naar de grond tijdens de uitwedstrijd van de Denen tegen Celtic (1-3 zege) in de tweede ronde van de Europa League. Een gele of rode kaart bleef destijds uit, maar de spits uit Uruguay is nu alsnog bestraft voor zijn actie.

Het incident vond plaats na de tweede treffer van FC Kopenhagen op Celtic Park, gemaakt door Pep Biel in de 85ste minuut. Door de 1-2 van de Spaanse middenvelder was plaatsing voor de achtste finale heel dichtbij, daar de eerste ontmoeting in Denemarken in een 1-1 gelijkspel was geëindigd. Biel sprintte vervolgens naar het uitvak om het doelpunt met de meegereisde aanhang te vieren. Hij werd echter tegengehouden daar verschillende stewards van Celtic en agenten.

Santos, die verantwoordelijk was voor de openingstreffer in het tweede duel met Celtic, kwam in actie toen hij zag dat Biel ruzie kreeg met een politieagent. De Zuid-Amerikaanse aanvaller duwde de betreffende agent op de grond, wat tot veel ophef leidde. De Schotse politie kondigde kort na het Europese treffen in Glasgow een grondig onderzoek aan. Bijna twee maanden later heeft de UEFA dus een schorsing uitgedeeld aan Santos.

De uitspraak van de UEFA zorgt voor veel teleurstelling en verbazing bij FC Kopenhagen. "We vinden deze straf te zwaar, zeker als er gekeken wordt naar alle omstandigheden", schrijft de Europa League-deelnemer woensdag in een verklaring. "We hebben de UEFA derhalve gevraagd om een schriftelijke verklaring over de strafmaat op te sturen, zodat wij kunnen bepalen of we in beroep gaan of niet." FC Kopenhagen verloor in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League met 1-0 van Istanbul Basaksehir. De returnwedstrijd, waarvan de datum nog niet bekend is, moet Santos normaal gesproken dus missen.