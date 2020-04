Van Geel wacht op Frenkie de Jong-inkomsten en laakt ‘absurditeit’ bij Barça

De coronacrisis heeft op financieel gebied grote gevolgen voor de clubs in het betaald voetbal en dat is voor Willem II niet anders. Algemeen directeur Martin van Geel, die zelf ook te maken kreeg met het coronavirus, is hard aan het werk om zijn club zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te sturen en hij doet in gesprek met het Brabants Dagblad een oproep tot onderlinge solidariteit.

Als er bijvoorbeeld besloten wordt om het seizoen af te maken en dat verder inhoudt dat alle contracten een maand langer doorlopen, moet daar volgens Van Geel niet te moeilijk over gedaan worden: “Hakim Ziyech zou dan een maand langer op zijn topsalaris bij Chelsea moeten wachten. Willem II zal Fernando Lewis, al dan niet geblesseerd en ook al loopt zijn contract eind juni af, een maand langer salaris doorbetalen. Daar moet je in het belang van het voetbal niet te moeilijk over doen”, legt hij uit aan de regionale krant.

De Tilburgers wachten momenteel nog op geld voor een aantal transfers en Van Geel gaat ervan uit dat de FIFA erop gaat toezien dat de crisis hier geen invloed op heeft. Het gaat hierbij om bedragen die nog betaald moeten worden door Aucas, Dynamo Kiev en Barcelona voor respectievelijk Diego Palacios, Fran Sol en Frenkie de Jong. Laatstgenoemde maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Catalonië en Willem II profiteert mee doordat de middenvelder in de jeugd van de club speelde.

“Barcelona vroeg al na twee weken niet voetballen of de spelers zeventig procent van hun salaris in wilden leveren”, zegt Van Geel daarover. “Een paar dagen later werd bekend dat de club volgens sommige media honderd miljoen euro en een salaris van zeven miljoen over heeft voor Lautaro Martínez van Internazionale. Het geeft het absurde van het topvoetbal aan. Het zou mooi zijn als dat zou normaliseren.”

Willem II loopt door het wegvallen van de wedstrijden wel een bonus mis van horecapartner Bonheur. Van Geel geeft echter aan dat de club in een veel slechtere situatie had kunnen zitten dan nu het geval is: “Een groot pluspunt is dat de selectie voor het komende seizoen al voor 95 procent rond is. Als het virus twee jaar geleden was uitgebroken hadden we er financieel en sportief veel slechter voorgestaan. Maar nog is het keihard werken om de club overeind te houden.”