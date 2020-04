Karius bleef rustig onder doodsbedreigingen: ‘Tonen profielfoto niet eens’

Liverpool verloor in 2018 met 3-1 van Real Madrid in de finale van de Champions League en bij twee doelpunten van de Spaanse ploeg zag doelman Lorius Karius er slecht uit. Na afloop barstte de kritiek op de Duitser los en er kwamen zelfs doodsbedreigingen binnen. Met de kennis van nu had Karius graag gezien dat hij wat agressiever had gereageerd op de verwensingen die naar zijn hoofd werden geslingerd.

"Geloof me maar, ik heb er een hoop van geleerd", zegt de aan Besiktas verhuurde Karius in een interview met BILD. "Achteraf gezien had ik naar buiten toe harder moeten optreden. Ik liep een hersenschudding op bij een botsing met Sergio Ramos, wat zeer van invloed was op mijn ruimtelijk inzicht. Dat is later ook definitief vastgesteld door een van de meest vooraanstaande hersenspecialisten ter wereld."

"Ik was erg gelukkig met de resultaten van het onderzoek, want ik wilde er zelf niets over kwijt in de media", vervolgt Karius zijn terugblik. "Nadat de aard van de blessure bekend was gemaakt kwamen er veel boosaardige reacties en beledigingen om de hoek kijken, het was ook vaak onder de gordel. Ik heb dat echter nooit als excuus aangevoerd. Maar grappen over spelers die een ernstige hoofdblessure hebben opgelopen zal ik nooit waarderen."

Karius kreeg met name op de sociale media ladingen met kritiek over zich heen. "Wij als spelers krijgen op internet met ontzettend veel vijandigheid te maken. Als je elk bericht zou lezen, dan lig je minstens twee nachten wakker. Het is te zot voor woorden wat sommige mensen anoniem durven te beweren. Het zijn beledigingen, er is sprake van discriminatie en sommigen ontwikkelen zich tot ware racisten."

De Duitse sluitpost wil echter niet iedereen over een kam scheren. "Fans mogen spelers uitfluiten. Ze bepalen een bedrag voor een toegangskaartje en mogen vervolgens hun ongenoegen uiten. Daar moet een professionele speler mee om zien te gaan. Persoonlijke beledigingen en doodsbedreigingen gaan echter veel te ver. Die kwamen na de finale ook bij mij binnen, al kan ik het allemaal niet serieus nemen. Het zijn mensen die anoniem wat schrijven en niet eens hun profielfoto tonen."