'Klopp had 'talenten uit Brazilië’ ingetoetst en kreeg hem gelijk te zien'

Real Madrid wist Rodrygo in 2018 definitief vast te leggen, al bleef de aanvaller het Braziliaanse Santos nog wel een seizoen trouw. Een jaar later volgde voor het bedrag van 45 miljoen euro de overgang richting de Koninklijke. Liverpool had echter ook de eerste halte van de pas negentienjarige aanvaller in Europa kunnen zijn. Manager Jürgen Klopp vloog zelfs naar Brazilië voor een persoonlijk gesprek met Rodrygo.

Zaakwaarnemer Nick Arcuri geeft op het YouTube-kanaal Canal do Nicola een inkijkje in de gebeurtenissen van drie jaar geleden, toen Rodrygo nog slechts zestien jaar oud was. "Toen Rodrygo zijn eerste profcontract bij Santos tekende kreeg ik een belletje van een Liverpool-directeur", brengt de zakelijk adviseur in herinnering. "Hij zei dat Klopp Rodrygo al kende van videobeelden en de speler graag persoonlijk in Brazilië wilde ontmoeten."

"Klopp had op YouTube de zoekterm ‘talenten uit Brazilië’ ingetoetst", gaat Arcuri verder. "Hij kreeg toen een nog heel jonge Rodrygo te zien. Hij vertrok vervolgens richting Brazilië en was meteen gecharmeerd van hem." Klopp wilde de vleugelaanvaller gelijk naar Liverpool halen. "Die directeur van Liverpool wilde dat Rodrygo zijn eerste aankoop zou zijn", aldus Arcuri. "Ik ging toen naar Londen, omdat Liverpool daar een kantoor heeft. Met hun voorstel ging ik daarna terug naar Modesto Roma Júnior, toen de clubpresident van Santos."

"Modesto veegde dat voorstel echter van tafel. Santos wilde Rodrygo niet verkopen en legde hem gelijk zijn eerste professionele contract voor. Het was evenwel het allereerste voorstel dat voor Rodrygo binnenkwam. Hij was toen zestien en het was afkomstig van Liverpool", voegt Arcuri daaraan toe. Rodrygo kwam voor de coronacrisis tot zeven doelpunten en twee assists in achttien optredens namens Real. De jonge aanvaller staat nog ruim vijf jaar onder contract in het Santiago Bernabéu.