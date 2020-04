‘Iedereen vond dit een betere plek voor Hakim Ziyech dan Amsterdam’

Hakim Ziyech groeide op in Dronten en vanuit Flevoland bezien leek een stap richting Amsterdam in die tijd misschien wel de meest logische optie voor de huidige spelmaker van Ajax. De middenvelder werd echter op jonge leeftijd in de tegenovergestelde richting gestuurd en in het noorden van Nederland bij sc Heerenveen begon Ziyech aan een loopbaan die hem uiteindelijk na dit seizoen naar Chelsea zal voeren.

Hans de Jong kreeg Ziyech in Friesland onder zijn hoede en hij kan zich nog goed herinneren hoe de international van Marokko binnenkwam: “Het was een enorm moeilijke tijd voor Hakim en zijn familie”, doelt De Jong in gesprek met Sky Sports op het overlijden van Ziyechs vader toen de middenvelder tien jaar oud was. “Hij was dertien jaar oud en ik had meteen door dat hij een van de besten was die we hier hadden. De club wist was hij op dat moment doormaakte. Hij kwam uit een kleine stad en zijn familie dacht dat het goed voor hem zou zijn om hiernaartoe te komen.”

“Heerenveen is geen grote stad, het is meer een groot dorp. Het is hier rustig en er zijn niet veel verleidingen”, gaat De Jong verder. “Geloof me, er zit een enorm verschil tussen naar Heerenveen gaan en naar Amsterdam gaan. Iedereen was het ermee eens dat het goed voor hem zou zijn om hiernaartoe te komen. De tienerjaren zijn het belangrijkst in de ontwikkeling van een voetballer, denk ik. Voetbal is normaalgesproken al het belangrijkste in het leven van een dertienjarige, maar voor hem was het van bijzonder belang.”

Ziyech zou uiteindelijk twee jaar in de hoofdmacht van Heerenveen spelen, voordat hij in 2014 de overstap maakte naar FC Twente: “Ajax wilde hem daarvoor al hebben. PSV wilde hem hebben. Een aantal Engels clubs wilde hem hebben. Maar we hebben hem uitgelegd dat hij destijds veel te jong was om naar Engeland te gaan”, weet De Jong nog. Na twee seizoenen in Enschede volgde bijna vier jaar geleden alsnog een transfer naar Ajax en in Amsterdamse dienst onderstreepte Ziyech zijn status als een van de beste spelers in de Eredivisie.

Na dit seizoen begint hij bij Chelsea aan zijn eerste buitenlandse avontuur en De Jong is ervan overtuigd dat Ziyech gaat slagen in de Premier League: “Ze zeggen nog steeds dat hij op fysiek gebied in de problemen zal komen. Dat is wat iedereen nu zegt, maar dat zeiden ze ook al toen hij uit de jeugd van Heerenveen kwam. Ze zeiden het ook toen hij naar FC Twente ging en naar Ajax, dus ik denk niet dat het een probleem zal worden. Ik heb absoluut geen twijfels, hij gaat die volgende uitdaging aan. Het wordt geweldig om hem uit te zien blinken bij Chelsea.”