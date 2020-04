‘Flick slaat snel toe na aanstelling bij Bayern München en strikt Duits icoon'

De technische staf van Bayern München voor volgend seizoen begint steeds meer vorm te krijgen. Hoofdtrainer Hansi Flick, die onlangs een contract tot medio 2023 ondertekende, heeft Miroslav Klose doorgeschoven als assistent-coach, zo weet BILD woensdag te melden. De voormalig topschutter van der Rekordmeister was als trainer van Bayern Onder-17 al aan de club verbonden.

Volgens BILD hoeft Klose alleen nog maar zijn handtekening onder het contract bij Bayern te zetten. Kicker wist onlangs al te melden dat de 41-jarige oud-aanvaller er weinig voor voelde om nog een seizoen als trainer van de Onder-17 van Bayern te fungeren. Hij had naar verluidt al enkele aanbiedingen op zak van Bundesliga-clubs voor de rol van assistent-trainer, maar Klose heeft dus besloten om de Duitse grootmacht, die hij tussen 2007 en 2011 diende als speler, trouw te blijven.

Kort voor de paasdagen liet Flick zich al uit over de invulling van zijn staf voor de jaargang 2020/21. "Ik heb al met Miro gesproken en zal bij nog een of twee andere kandidaten aanschuiven", zo vertelde Flick in gesprek met BILD. "Ik denk zeker dat Klose van toegevoegde waarde kan zijn voor onze trainingsstaf, maar de definitieve keuze moet hij natuurlijk zelf maken. Daar ga ik niet alleen over."

Klose speelde jarenlang voor het Duitse elftal en kwam tot 71 doelpunten in 137 interlands. De gewezen aanvaller is met zestien doelpunten WK-topscorer aller tijden. Bij die Mannschaft had hij jarenlang te maken met Flick, die als assistent-bondscoach werkzaam was bij het nationale elftal. De oud-spits speelde bij de Duitse ploeg samen met onder meer Jérôme Boateng, Manuel Neuer en Thomas Müller, die al jaren deel uitmaken van de A-selectie van Bayern.