Liverpool tot actie gemaand: ‘Ik vind hem echt een creatief genie’

Phil Thompson hoopt dat Philippe Coutinho met ingang van volgend seizoen weer in het shirt van Liverpool te bewonderen is. De aanvallende middenvelder speelde tussen 2013 en 2017 ook al voor the Reds en maakte in die periode veel indruk op de voormalig speler en manager van Liverpool. Coutinho speelde voor de coronacrisis op huurbasis voor Bayern München, maar het lijkt er niet op dat de Duitsers hem definitief zullen overnemen van Barcelona.

"Ik denk dat Liverpool een creatieve middenvelder op zijn wensenlijstje heeft staan", vertelt de tegenwoordig als analist werkzame Thompson in gesprek met Sky Sports. "Of ik Coutinho zou terugnemen? Ja, zonder enige twijfel. Ik vind hem echt een creatief genie. Zijn eerste periode hier was echt geweldig. Hij is zeker nog niet te oud voor een terugkeer. Het is misschien niet mogelijk, maar met hem kort achter de drie aanvallers zou de balans nóg beter zijn." De inmiddels 27-jarige aanvallende middenvelder kwam in zijn eerste dienstverband bij Liverpool tot 201 wedstrijden, met 54 doelpunten en 45 assists als resultaat.

Zaakwaarnemer Kia Joorabchian liet vorige week aan Sky Sports weten dat een terugkeer van Coutinho in de Premier League zeker tot de mogelijkheden behoort. "Daar heeft hij altijd met veel plezier gespeeld en ik weet zeker dat hij een terugkeer in Engeland zeker wel ziet zitten. Het gaat echter om het financiële plaatje van de clubs, inclusief Barcelona, als straks de coronapandemie voorbij is." Joorabchian benadrukte tevens dat hij Coutinho vrij laat in zijn keuze. "Het is geen geheim dat ik een Arsenal-supporter ben. Het maakt mij echter niet uit waar de spelers uit mijn stal heengaan. Ik zal ze niet pushen om voor een bepaalde club te kiezen. Ik houd alle opties dus open."

De Braziliaanse middenvelder liet enkele maanden geleden in gesprek met Sports Illustrated weten dat een terugkeer bij Liverpool wat hem betreft niet wenselijk is. Coutinho, met een doorlopend contract bij Barcelona tot de zomer van 2023, is in de Engelse media al gelinkt aan Chelsea en Arsenal, terwijl ook het Everton van Director of Football in de markt lijkt te zijn. Volgens Italiaanse berichtgeving is een terugkeer bij Internazionale, zijn werkgever tussen 2010 en 2013, ook een optie.