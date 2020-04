‘Man City en Man United grijpen naast ‘toekomstig partner Matthijs de Ligt’’

Merih Demiral maakte, voordat hij tegen AS Roma een zware knieblessure opliep, dit seizoen een uitstekende indruk bij Juventus en dat is ook in Engeland niet onopgemerkt gebleven. Tuttosport weet woensdag te melden dat verschillende clubs uit de Premier League zich bij la Vecchia Signora gemeld hebben, waar zij een duidelijke boodschap te horen kregen.

Volgens de sportkrant uit Turijn hebben Leicester City, Everton, Manchester City en Manchester United zowel afgelopen zomer, als tijdens de winterse transferperiode naar Demiral geïnformeerd. Zij hebben echter van Juventus vernomen dat de international van Turkije als ‘onaantastbaar’ wordt beschouwd.

Technisch directeur Fabio Paratici ziet Demiral samen met Matthijs de Ligt als de ‘toekomst’ van zijn club en wil daarom onder geen beding zakendoen. Juventus heeft momenteel met Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci twee centrale verdedigers van naam onder contract staan, maar zij beginnen met hun, respectievelijk, 35 en 32 jaar op leeftijd te raken.

De 22-jarige Demiral moet daarom samen met de 20-jarige De Ligt het centrale verdedigingsduo van de toekomst gaan vormen. Demiral werd afgelopen zomer voor achttien miljoen euro overgenomen van Sassuolo en leek rondom de jaarwisseling een basisplaats te gaan veroveren bij afwezigheid van de geblesseerde Chiellini. In januari sloeg tegen i Giallorossi echter het noodlot toe, al is het door de vertraging die het seizoen nu oploopt vanwege de coronacrisis niet uitgesloten dat hij nog in actie komt.