‘Ik heb zijn overstap naar Ajax nooit begrepen, hij komt kwaliteit tekort’

Ajax betaalde sc Heerenveen afgelopen zomer vijf miljoen euro voor Kik Pierie. De negentienjarige verdediger wacht echter nog op zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers en maakt zijn minuten dit seizoen met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Het verbaast voormalig Heerenveen-middenvelder Maarten de Jong niet dat Pierie het moeilijk heeft bij Ajax.

“Ik zal eerlijk zijn: ik heb zijn overstap naar Ajax nooit begrepen, omdat hij eigenlijk kwaliteiten tekortkomt. Hij had beter naar Ajax kunnen gaan en dan bij Heerenveen blijven voetballen. Maar je moet hem nu niet terughalen”, laat De Jong, die in het verleden zes jaar deel uitmaakte van de hoofdmacht van de Friezen, optekenen bij FeanOnline-podcast Radio Camataru.

De Jong noemt Heerenveen ‘geen club die spelers terughaalt’: “Kijk, je haalt Gerald Sibon terug als pinchitter, maar zo'n jongen als Pierie moet ook spelen en dat past niet meer”, gaat hij verder. Volgens De Jong is het grootste probleem nu dat de verdediger in een ‘andere cultuur’ heeft gespeeld: “Die jongens gaan daar heel anders met elkaar om, die leven daar heel anders.”

“Als je dan nu weer terugkomt, is het weer heel anders. Je hoort veel jongens zeggen dat het hier zo rustig is, dat hier niets te beleven is. Die overstap terug, dat moet je echt niet willen”, sluit hij af. Pierie tekende vorig jaar een vijfjarig contract bij Ajax en is zodoende nog geruime tijd aan de club verbonden.