‘Atlético Madrid wil toeslaan na duidelijke boodschap Arteta bij Arsenal’

Atlético Madrid volgt de situatie van Alexandre Lacazette bij Arsenal met bovenmatige interesse. Sportief directeur Andrea Berta heeft de Franse aanvaller zelfs bovenaan zijn wensenlijstje geplaatst, zo weet AS woensdag te melden. Lacazette beschikt bij the Gunners over een contract tot de zomer van 2022, maar de 28-jarige spits lijkt niet langer voor te komen in de plannen van manager Mikel Arteta.

De beleidsbepalers van Atlético twijfelen naar verluidt over het aanblijven van de blessuregevoelige Diego Costa in het Wanda Metropolitano, ondanks het feit dat de 31-jarige aanvaller tot medio 2021 vastligt bij de nummer zes in LaLiga. AS meldt voorts dat de clubleiding het aantrekken van Lacazette laat afhangen van eventuele aanbiedingen die in de komende tijd binnenkomen voor Costa. Vanwege de aanhoudende coronacrisis is het echter nog maar de vraag of clubs daadwerkelijk een bod willen neerleggen in Madrid.

Arteta dreigt de onder meer aan Real Madrid en Barcelona gelinkte Pierre-Emerick Aubameyang ook al kwijt te raken, maar desondanks is het aanblijven van Lacazette schijnbaar geen halszaak voor de Spaanse coach. De Fransman, die voor de uitbraak van de coronacrisis tot 9 doelpunten in 26 duels kwam voor Arsenal, heeft volgens AS wel oren naar een overgang richting Atlético. De Spanjaarden waren in 2017 al dicht bij het aantrekken van Lacazette. Hij ruilde Olympique Lyon destijds echter in voor een vijfjarig contract bij Arsenal, dat drie jaar geleden een recordbedrag neerlegde van ruim vijftig miljoen euro.

Een exacte transfersom voor Lacazette heeft Atlético nog niet in gedachten, zo klinkt het. Op de burelen in Madrid is er echter de hoop dat de komst van Lacazette een haalbare kaart is. Trainer Diego Simeone beschikt naast Costa over Álvaro Morata, João Félix en Ángel Correa als aanvallende opties, maar de Argentijnse oefenmeester is desondanks al een behoorlijke tijd op zoek naar vers bloed voor zijn aanvalslinie.