Bosz wijst naar ‘tegenpool’: ‘Dan denk ik: ‘Waar heb ik nou naar gekeken?’’

Peter Bosz staat bekend om zijn aanvallende speelstijl en de oefenmeester wil ook bij zijn huidige werkgever Bayer Leverkusen het publiek vermaken. De spelopvatting die iemand als José Mourinho hanteert bij Tottenham Hotspur begrijpt hij dan ook niet, zo laat hij optekenen door ELF Voetbal.

“Het liefst wil ik dat mensen na onze wedstrijden naar huis gaan en denken: ‘Wow, wat heb ik nou gezien?”, trapt hij af. “Zoals Ajax vorig seizoen in de Champions League. Hoe over Ajax werd gesproken, daar doe je het voor. Plezier maken en de mensen entertainen.” Met de kritiek dat hij te veel risico neemt, kan Bosz dan ook weinig.

De beste momenten van Kai Havertz dit seizoen

“Als ik verlies, zijn er altijd mensen die zeggen: 'Bosz hecht te veel waarde aan mooi voetbal'. Onzin. Ik ben realist. Je kunt wedstrijden op verschillende manieren winnen... Met antivoetbal ben je ook niet verzekerd van succes.” Het spel van Mourinho, die hij zijn ‘tegenpool’ noemt, kan hem niet bekoren: “Als ik Tottenham zijn anti-voetbal zie spelen tegen RB Leipzig en vervolgens zie verliezen, denk ik: ‘Waar heb ik nou eigenlijk naar gekeken?’”

“Je wil als trainer toch ook dat jouw spelers plezier maken en dat uitstralen naar de supporters?" Bosz is wel perfectionistisch aangelegd in zijn benadering van het voetbal, maar kan deze gedachten ook opzijzetten als zijn ploeg een goede wedstrijd op de mat heeft gelegd: “Neem zo'n wedstrijd als tegen Borussia Dortmund. We winnen in een spektakelstuk met 4-3. Ja, wat wil je nog meer? We speelden tegen een topteam, dat ook nog eens top speelde. Dan ga ik niet thuis die drie tegengoals doodanalyseren.”